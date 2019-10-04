ليدي جاجا تفاجئ جمهورها بتصريح غريب!

أعلنت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، في تغريدة لها على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اسم الألبوم الجديد الذي ستطلقه.





وأثارت بعد إعلانها المغنية موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن اسم الألبوم الجديد الذي ستطلقه.



تعليقات الجمهور





متابعو المغنية الأمريكية انهالوا بسيل من التعليقات حول جديتها في التسمية الجديدة، منهم من تساءل بأن ذلك قد يكون مزحة.





فبحسب ماغردت المغنية، فإن ألبومها الجديد سيحمل اسم "أديل"، والذي يحمل هذا الأسم مغنية شهيرة أخرى.





يذكر بأن جاجا، لم يجمعها مع أديل أي عمل مشترك في وقت سابق، في وقت أعلنت فيه عن تسجيلها لألبومها الجديد.





يذكر بأن جاجا، لم يجمعها مع أديل أي عمل مشترك في وقت سابق، في وقت أعلنت فيه عن تسجيلها لألبومها الجديد.





جاجا تروج لماركتها الخاصة لمستحضرات التجميل

ومؤخرًا نشرت ليدي جاجا لقطات من جلسة تصوير جديدة لها ظهرت خلالها للترويج لماركة مستحضرات التجميل الخاصة بها والتي كانت قد أعلنت عنها منتصف العام الجاري.

ونشرت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت بها ليدي جاجا وظهرت خلالها برفقة مستحضرات ماركتها الخاصة للتجميل، والتي تطلق عليها اسم Haus Laboratories.

وقالت الصحيفة أن جلسة التصوير التي أجرتها ليدي جاجا كانت بحضور عدد من الصحفيين بمسرح "باركر هانجر"، بمدينة سانتامونيكا.

وشمل جلسة التصوير احتفالية صغيرة قدمت خلالها ليدي جاجا فقرة غنائية للحاضرين بحفل اطلاق مستحضرات التجميل الجديدة التابعة لماركتها الخاصة بالتجميل Haus Laboratories.

وظهرت ليدي جاجا في احتفالية ماركة Haus Laboratories الجديدة بإطلالة سوداء من تصميمات مصمم الأزياء العالمي "يوسف الجاسمي".











