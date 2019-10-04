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موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ليستر سيتي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:04 ص
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موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ليستر سيتي
ليفربول وليستر سيتي
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محمد جمال
 
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يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز ليفربول مباراة قوية يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2019 عندما يستضيف رفاق محمد صلاح فريق ليستر سيتى، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، في لقاء قوي يسعي فيه ليفربول للحفاظ على صدارة الدوري أمام خصم عنيد يتمتع بتواجد لاعبين أصحاب مستوي رائع ومدرب مميز.

 

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزى

 

يستضيف ملعب أنفيلد لقاء ليفربول وليستر سيتى فى تمام الساعه الرابعه عصراً بتوقيت القاهرة والخامسه بتوقيت السعوديه والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتى ببطولة الدوري الإنجليزى

 

يستضيف ملعب أنفيلد لقاء ليفربول وليستر سيتى فى تمام الساعه الرابعه عصراً بتوقيت القاهرة والخامسه بتوقيت السعوديه والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة بتوقيت جرينتش، وينقل اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

 

ويسعي ليفربول بقيادة يورجن كلوب علي الإستمرار في الفوز ببطولة الدوري بعد الفوز خلال ال 7 جولات الماضية علي كل من ساوثهامبتون وارسنال وتشيلسي ونورويتش سيتي وبيرنلي وشيفيلد يونايتد ونيوكاسل.

 

وكان ليفربول قد فاز فى اللقاء الأخير له ببطولة دوري أبطال أوروبا على فريق زالتسبورج النمساوى برباعيه مقابل ثلاث أهداف تألق فيها النجم المصري محمد صلاح وسجل هدفين من بينهم هدف الفوز.

 

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بينما ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

 

 

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