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مرتضى منصور : مختار مختار من ساعة ما تولد مكسبش الأهلى

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:52 ص
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مرتضى منصور : مختار مختار من ساعة ما تولد مكسبش الأهلى
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 
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خرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بتصريحات جديدة، تحدث خلالها عن مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى.


وقال رئيس الزمالك، أن مختار مختار لم يسبق له الفوز على الأهلى فى أى مواجهة.

 

وتابع مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" مختار مختار من ساعة ما تولد مكسبش الأهلى".

  

وفاز الزمالك بالأمس على المقاصة بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ليتقاسم صدارة الدوري مع الأهلي وبيراميدز برصيد 6 نقاط.


وشهدت مباراة الزمالك والمقاصة، تعرض نجم الفريق طارق حامد للطرد، بعدما دخل في مشادة عنيفة مع حسني فتحي لاعب الفريق الفيومي.


ويواجه الزمالك فريق اف سي مصر الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر في ثالث مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

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