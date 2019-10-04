رئيس الوزراء العراقي يعد بإقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبا أساسيا.. ويدعو للهدوء
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية.
ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز"، أضاف عبد المهدي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبا أساسيا.
وقال في هذا الإطار "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".
وحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية ودعا إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية التي تهز البلاد.
وجاءت تصريحاته بينما يطالب المحتجون بسقوط الحكومة، وقال عبدالمهدي للمتظاهرين "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة"، لكنه طالب بإعادة "الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون"
وكان عبدالمهدي أعلن الأربعاء حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 400 خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد.
Advertisements
- من هو عادل عبد المهدي المُكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟
- مقتدى الصدر: لن نقدم مرشحًا في الحكومة العراقية المقبلة
- رئيس الوزراء العراقي المكلف يبحث مع إياد علاوي تشكيل الحكومة الجديدة ودعمها
- الصدر لسُنة العراق: ابتعدوا عن خنجر السياسة
- موجريني تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة العراقية
- خادم الحرمين الشريفين يدعو رئيس الوزراء العراقي لزيارة الرياض
- "العزاوي": مصطفى مدبولي أحد الجنود المجهولة في إعادة إعمار العراق
- عبدالمهدي يفتتح معرض الوثائق والمخاطبات الرسمية للنظام المباد (صور)
- عبد المهدي: أوامر قبض بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم
- مظاهرات العراق. تجدد إطلاق الرصاص وسط بغداد