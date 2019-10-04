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هايدي موسى تضئ حفل معهد الموسيقى العربية بإطلالة مميزة (صور)

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:27 ص
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هايدي موسى تضئ حفل معهد الموسيقى العربية بإطلالة مميزة (صور)
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اسماء زقزوق
 
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شهد مسرح معهد الموسيقى العربية عودة نجمة ستار أكاديمي المطربة الشابة هايدي موسى، بحفل جماهيري قوي وذلك عقب غيابها عن إقامة الحفلات الفنية.

وضم الحفل عددًا كبيرًا من معجبيها وجمهورها من جميع المحافظات بالإضافة إلى حضور بعض الجماهير من دولة السعودية الشقيقة.

حضور الحفل من الفنانين

من ناحية أخرى حضر عدد من أهل الوسط الغنائي من المطربين والشعراء والملحنين على رأسهم محمد سراج والشاعر أحمد حسن راؤول والمطرب بلال محمد، طارق عبد الجابر وحرمه، على غزلان، احمد عبد السلام، مصمم الازياء السورى محمود عنتر.

أغنية رومانسية

جدير بالذكر أن "هايدى موسي" تستعد لطرح أغنية رومانسية جديد خلال الفترة القادمة ولكن لم تعلن عن كافة تفاصيلها حتي الآن لحين انتهاءها من تختيار فريق العمل من التلحين والتوزيع والكلمات.

الأغنية من كلمات مدحت العدل وإلحان عمرو مصطفي، وغناء هايدي موسى.

نبذة عن هايدي موسى

في سياق متصل تخرجت الفنانة الشابة هايدي موسي من كلية الإعلام جامعة المنصور في عام (2018)، كما حصلت علي العديد من الجوائز هلالها مشوارها الفني منها جائزة الميما والدير جيست كأفضل مطربة شابة في عام (2018)، كما أنها توُجت كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية في مهرجان الدير جيست، وكانت بدايتها الفنية علي مسرح دار الأوبرا المصرية ااذي ترعرت فيه ونمت موهبتها الفنية.


هايدي موسى تضئ حفل معهد الموسيقى العربية بإطلالة مميزة (صور)
هايدي موسى تضئ حفل معهد الموسيقى العربية بإطلالة مميزة (صور)
هايدي موسى تضئ حفل معهد الموسيقى العربية بإطلالة مميزة (صور)
هايدي موسى تضئ حفل معهد الموسيقى العربية بإطلالة مميزة (صور)
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