عاجل.. عقوبة نارية تهدد نجم الزمالك بعد واقعة المقاصة





ينتظر طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقوبة قاسية من قبل لجنة الإنضباط عقب حصوله على الطرد، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، بالدوري العام.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإنضباط برئاسة سيد البنداري، جلستها خلال الساعات المقبلة للإعلان عن عقوبات الجولة الثانية، والتي ستشمل طارق حامد لاعب الزمالك، بعد طرده في غرف الملابس.

وكان محمد عادل حكم مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة، أشهر البطاقة الحمراء في وجه طارق حامد لاعب المارد الأبيض، بعد نهاية المباراة بعد اشتباكه وتبادل الألفاظ مع حسني فتحي لاعب المنافس.

ويكشف "الفجر الرياضي" عن عقوبة طارق حامد لاعب الزمالك، والمنتظرة عقب طرده بمباراة مصر المقاصة بالدوري.

وعلم "الفجر الرياضي" أن طارق حامد قد يتم إيقافه، لمدة تتراوح من بين مباراتين إلى 4 مباريات، في حالة ثبوت تبادل السب مع حسني فتحي، في تقرير محمد عادل حكم المباراة، ليتم إيقافه بسبب السلوك الخاطئ.

وقد تصل العقوبة إلى 6 مباريات كحد أقصى للاعب طارق حامد، حسب تقديرات لجنة الانضباط في حال ثبوت تجاوزه لفظيا في حق لاعب المقاصة.

وحقق الزمالك، فوزا صعبا على مصر المقاصة، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.