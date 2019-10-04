بالأرقام.. "الدبة السوداء" تنتظر ريال مدريد في مباراته القادمة بدوري الأبطال 

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بعد بداية سيئة للغاية في بطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، أصبح نادي ريال مدريد يواجه خطر وشبح الخروج من بطولته المفضلة من دور المجموعات، وذلك في حالة لم ينجح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي جالطة سراي في الجولة الثالثة والرابعة من دور المجموعات.



ولكن لسوء حظ ريال مدريد، فإنه سيواجه واحد من أكثر المهاجمين الذين نجحوا في هز شباك نادي ريال مدريد في الفترة الأخيرة، وهو "رادميل فالكاو" مهاجم منتخب كولومبيا والذي يلعب الآن لصفوف نادي جالطة سراي التركي خصم ريال مدريد في المباريات القادمة من دوري أبطال أوروبا.



المهاجم الكولومبي يملك سجل مميز للغاية ضد ريال مدريد، حيث نجح في هز شباك ريال مدريد مرتين في 4 مناسبات فقط من قبل عندما كان لاعبًا في صفوف إتليتكو مدريد، وكذلك نجح فالكاو في قيادة فريقه إتليتكو مدريد إلى تحقيق لقب بطولة كأس الملك في موسم 2013 بعد الفوز على يال مدريد تحديدًا بنتيجة 2-1



يذكر أن ريال مدريد سيواجه نادي جالطة سراي التركي في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من دور المواجهات، حيث سيلعب في البداية يوم 22 أكتوبر الجاري مباراة الجولة الثالثة في تركيا، وبعدها سيلعب مباراة العودة في ملعب سنتياجو برنابيو في العاصمة مدريد يوم 6 نوفمبر المقبل.