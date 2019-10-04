إنجي وجدان: مبعرفش استمتع بالشغل بسب الانتقادات الكتيرة اللي بوجها لنفسي
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:45 ص
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هبة أحمد
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قالت الفنانة إنجي وجدان، إنها تقوم بانتقاد نفسها عندما تشاهد أعمالها الفنية، وترى دائمًا أن المشهد كان يجب تأديته بشكل آخر وأفضل.
وأضافت إنجي خلال لقائها فى برنامج "أنا وبنتي" المذاع على قناة one الذى يقوم بتقديمه الفنان شريف منير وابنته أسما: "أشعر بالعذاب عندما أشاهد نفسي على الشاشة، وأقول لنفسي إيه اللي بعمله ده، مكنش فروض أعمل كده".
وأضافت أنها توجه الانتقاد لنفسها دائمًا ولا تستطيع أن تشعر بسعادة بسبب تلك الانتقادات.
وتابعت: "هناك بعض الأشخاص عندما يشاهدون أعمالهم على الشاشة يشعرون بسعادة كبيرة".
مشاركة إنجي في "طلعت روحي"
يشار أن إنجي وجدان تغيبت عن دراما رمضان 2019، واخر أعمالها الدرامية مشاركتها فى بمسلسل "طلعت روحى" ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، وشاركها العمل كل من "نهال عنبر، نيقولا معوض، ومي الغيطي،إنعام سالوسة،هبة عبدالعزيز، تامر فرج، دنيا ماهر، حمدي عباس، تأليف شريف بدر الدين، إخراج رامى رزق الله.
تكريم إنجى وجدان من مهرجان القنوات الفضائية
تم تكريم انجى مؤخرًا من قبل مهرجان القنوات الفضائية عن دورها فى مسلسل" طلعت روحي "، وجهت اإنجي رسالة إلى صناع مسلسلها عقب تكريمها من مهرجان القنوات الفضائية، حيث نشرت إنجي، صورتها من التكريم عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة عليها : "أنا بشكر ربنا لإنه وصلني لكل ده، وبشكر كل الفانز بتوعي، لان من غير الفانز، الممثل مالوش أي لازمة، إنتوا أهم حاجة، وحابة أشكر كل فريق عمل مسلسل طلعت روحي، لإنهم بجد تعبوا جدًا جدًا، وشكر خاص بالاخص للمنتج مشيش والمخرج رامي رزق الله ومؤلفين العمل شريف بدر الدين ووائل حمدي، شكرا لمسلسل مليء بالطاقة".
وأضافت: "بشكر أهلي وصحابي علشان أنا من غيرهم عمري ما كنت هبقى في المكان ده، هما دايمًا اللي بيساندوني ويدعموني حتي في الأوقات لما بحس إني وقعت هما الايد اللي بتقومني وتقويني، وبشكر جوزي بشكل خاص لإنه فعلاً سندي وظهري وعقلي وحبيبي مستحمل كتير جدًا بس بياخد باله مني، ربنا يخليكوا ليا يا رب كلكم، الحمد لله النجاح ده من عند ربنا، ومهما حد حاول يكسرك ربنا اللي كاتبهولك هو اللي هيحصل".
وتابعت: "هناك بعض الأشخاص عندما يشاهدون أعمالهم على الشاشة يشعرون بسعادة كبيرة".
مشاركة إنجي في "طلعت روحي"
يشار أن إنجي وجدان تغيبت عن دراما رمضان 2019، واخر أعمالها الدرامية مشاركتها فى بمسلسل "طلعت روحى" ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، وشاركها العمل كل من "نهال عنبر، نيقولا معوض، ومي الغيطي،إنعام سالوسة،هبة عبدالعزيز، تامر فرج، دنيا ماهر، حمدي عباس، تأليف شريف بدر الدين، إخراج رامى رزق الله.
تكريم إنجى وجدان من مهرجان القنوات الفضائية
تم تكريم انجى مؤخرًا من قبل مهرجان القنوات الفضائية عن دورها فى مسلسل" طلعت روحي "، وجهت اإنجي رسالة إلى صناع مسلسلها عقب تكريمها من مهرجان القنوات الفضائية، حيث نشرت إنجي، صورتها من التكريم عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة عليها : "أنا بشكر ربنا لإنه وصلني لكل ده، وبشكر كل الفانز بتوعي، لان من غير الفانز، الممثل مالوش أي لازمة، إنتوا أهم حاجة، وحابة أشكر كل فريق عمل مسلسل طلعت روحي، لإنهم بجد تعبوا جدًا جدًا، وشكر خاص بالاخص للمنتج مشيش والمخرج رامي رزق الله ومؤلفين العمل شريف بدر الدين ووائل حمدي، شكرا لمسلسل مليء بالطاقة".
وأضافت: "بشكر أهلي وصحابي علشان أنا من غيرهم عمري ما كنت هبقى في المكان ده، هما دايمًا اللي بيساندوني ويدعموني حتي في الأوقات لما بحس إني وقعت هما الايد اللي بتقومني وتقويني، وبشكر جوزي بشكل خاص لإنه فعلاً سندي وظهري وعقلي وحبيبي مستحمل كتير جدًا بس بياخد باله مني، ربنا يخليكوا ليا يا رب كلكم، الحمد لله النجاح ده من عند ربنا، ومهما حد حاول يكسرك ربنا اللي كاتبهولك هو اللي هيحصل".
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