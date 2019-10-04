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المجلس القومي للطفولة والأمومة: نسبة الاعتداء على الأطفال في مصر تصل إلى 92% (فيديو)

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
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المجلس القومي للطفولة والأمومة: نسبة الاعتداء على الأطفال في مصر تصل إلى 92% (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور خالد درويش، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس بالتنسيق مع اليونيسف، والاتحاد الأوروبي، ووزارة التربية والتعليم، بدأ مبادرة "أولادنا"، لأن المجلس هو المعني بشئون الأطفال في مصر، وهذه المبادرة عبارة عن حملة اتصال جماهيري، على التلفزيون، والراديو، ومواقع التواصل الاجتماعي، والشوارع.

وأضاف "درويش" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن الحملة العام الماضي، كانت تكافح التنمر، أما العام الحالي فهي تخص التربية الإيجابية، وهدفها القضاء على العنف ضد الأطفال من خلال تقدييم بدائل للتربية الإيجابية.

وتابع مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الطفل قد يتعرض للعنف في المنزل، أو المدرسة، أو أي مكان يختص برعاية الأطفال، مثل دور رعاية الأطفال الأيتام، وأيضا في الشارع.

وأشار إلى أن هناك وسائل مختلفة للعنف ضد الأطفال، منها الإهمال في تقدييم الرعاية، وأيضا العنف البدني، أو ممارسات ضارة مثل ختان الإناث، أو زواج الأطفال، بالإضافة إلى الإيذاء النفسي، لافتا إلى أن حوالي نسبة العنف ضد الأطفال في مصر تصل إلى 92%، وفقا لأخر إحصاء تم في مصر، وبه حوالي 43% عنف بدني.

من جانبه، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن تعرض الطفل للعنف في صغره، إما يؤديي به إلى اكتئاب ويدخل في حالة اكتئاب ويقول شكاوى مرضية وهمية، وقد يؤدي هذا إلى التأتأة، وإما أن يكون شخص متنمر، لأنه تعرض للتنمر في المنزل.
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