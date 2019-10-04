انطلاق تنفيذ البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة لورشة "ابدأ  حلمك" ٦ أكتوبر

أسماء الفنانين المدربين في الورشة





فرقة مسرح الشباب



يذكر أن فرقة مسرح الشباب قامت بطرح استمارات التقدم للدفعة الثالثة لورشة "ابدأ حلمك" خلال شهر أغسطس الماضي واستمر التقدم للورشة حتى منتصف شهر سبتمبر، وتهدف الورشة لتخريج جيل جديد من الشباب الموهوبين من خلال تعلم فنون التمثيل والآداء ويتم تدريبهم على مختلف مهارات التمثيل والإخراج ومهارات الارتجال والكتابة والديكور والازياء والغناء والموسيقى والرقص، تستمر الورشة لمدة ٤ أشهر تنتهي بمشروع تخرج للدفعة.



إقامة حفل تخرج الدفعة الثانية



جدير بالذكر أنه جاري حاليًا الإعداد لإقامة حفل تخرج الدفعة الثانية بعد إنهاء تنفيذ مرحلة التدريب وذلك بحضور د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

وأضاف حسان أن هذه النسخة من ورشة " ابدأ حلمك" اهتمت بأن يكون ٩٠٪؜ من المدربين فنانين من أعضاء فرقة مسرح الشباب، بإشراف الفنانة عبير لطفى للتمثيل، والفنان محمد نبيل منيب للتدريب على الارتجال، الفنان أحمد مجدى فى الإلقاء، الفنان مصطفى حمزة مساعد تدريب تمثيل، الفنان ضياء شفيق للاستعراضات، الموسيقى وتدريبات الصوت الدكتور محمد حسنى، وهم خبراء متخصصين في مختلف عناصر العملية المسرحية.