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الليلة.. "أمر تكليف" يبدأ أولى عروضه بالفيوم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
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الليلة.. أمر تكليف يبدأ أولى عروضه بالفيوم
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شيماء عطية
 
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صرح الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح بأن العرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج الفرقة، سيقدم عروضه ابتداء من اليوم الجمعة الموافق ٤ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الفيوم بمحافظة الفيوم في تمام الثامنة مساء بالمجان، وذلك حتى ١٠ أكتوبر الجاري.

المحطة الأولى للعرض

وتعد الفيوم أولى محطات جولة العرض الجديدة والتي تتضمن أيضًا محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ والتي تنظمها شعبة مسرح  المواجهة والتجوال   بفرقة المسرح الحديث، في إطار مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الفيوم،  ادارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.

جولات سابقة

يذكر أن عرض "أمر تكليف" قام بعدة جولات بعدد من المحافظات منها سوهاج، بورسعيد، أسوان، الأقصر، وحقق خلالها اقبالا جماهيريا كبيرا، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها العرض بمحافظة الفيوم.

أبطال العرض المسرحي

"أمر تكليف" عن  "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.


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