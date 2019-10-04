الدار المصرية اللبنانية تعلن عن فتح باب التقدم لورشتها الأدبية الرابعة









الورشة مجانية، تشرف عليها الناشرة نورا رشاد ويديرها الروائي طارق إمام.



محاور الورشة



وكما أعلنت الدار، ستشمل الورشة تدريس المناحي المختلفة لفن النوفيلا، تاريخيًا وجماليًا وتقنيًا، عبر ثلاثة محاور: محور نقدي نظري وآخر نقدي تطبيقي يتيح تحليل عدد من أبرز النماذج في هذا الفن عالميًا وعربيًا في سياقاتها الثقافية والجمالية، بالتوازي مع محور إبداعي يهدف لخلق مشاريع روائية خاصة بالمشاركين في الورشة لإنجاز نوفيلات قابلة للنشر.



شروط اختر المنضمين



وقررت الدار اختيار المنضمين من خلال تحكيم نماذج إبداعية سردية (كتابة نثرية)، بحد أقصى ألف كلمة، على ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسة وعشرين عامًا في أول نوفمبر 2019 وألا يكون قد سبق له نشر كتاب، على أن يرسل الراغبون في الاشتراك نماذجهم على ايميل مخصص للورشة:



[email protected]



الإعلان عن المقبولين سيتم آخر شهر أكتوبر الحالي على أن تبدأ فعاليات الورشة أول شهر نوفمبر لمدة ثلاثة شهور، بواقع جلسة أسبوعيًا.



الروائي طارق إمام

يذكر أن الروائي طارق إمام سيدير الورشة للعام الثاني على التوالي، وهو روائي وناقد مصري من مواليد 1977. أصدر أحد عشر كتابًا بين روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها "طعم النوم، "مدينة الحوائط اللانهائية"، "هدوء القتلة"، "الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس"، "ضريح أبي"، "حكاية رجل عجوز كلما حلم بمدينة مات فيها". يُعدُّه النقاد أحد أبرز المجددين في السرد المصري الحديث والأشد غرامًا بالتجريب وخلق أجواء عجائبية نادرة تتميز بها تجربته السردية، فضلًا عن كونه أكثر كُتَّاب جيله حصولًا على الجوائز حيث حازت أعماله عديد الجوائز الكُبرى مصريًا وعربيًا ودوليًا، منها جائزة ساويرس مرتين، جائزة وزارة الثقافة المصرية مرتين، جائزة الدولة التشجيعية، جائزة سعاد الصباح، وجائزة متحف الكلمة العالمية.









الإعلان عن المقبولين سيتم آخر شهر أكتوبر الحالي على أن تبدأ فعاليات الورشة أول شهر نوفمبر لمدة ثلاثة شهور، بواقع جلسة أسبوعيًا.

أعلنت الدار المصرية اللبنانية عن فتح باب التقدم لورشتها الأدبية الرابعة والتي سيكون موضوعها لهذه الدورة الرواية القصيرة (النوفيلا).