منافسة ثلاثية شرسة.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية
أسدل الستار أمس الخميس، على مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري بعد إنتهاء أخر المباريات بفوز الزمالك علي نادى مصر المقاصة بهدف سجله اللاعب أحمد سيد زيزو.
ويرصد "الفجر
الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الثانية.
1_ بيراميدز برصيد
6 نقاط
2_ الأهلي برصيد
6 نقاط
3_ الزمالك برصيد
6 نقاط
4_ المصري برصيد
4 نقاط
5 _ المقاولون
العرب برصيد 4 نقاط.
6_ مصر المقاصة
برصيد 3 نقاط
7_ طنطا برصيد
3 نقاط
8_ الاتحاد السكندري
برصيد 3 نقاط
9_ الانتاج الحربي
برصيد 3 نقاط
10_ الإسماعيلي
برصيد 3 نقاط
11_ حرس الحدود
برصيد نقطتين
12_ أسوان نقطة
13_ سموحه نقطة
14_ وادى دجلة
نقطة
15_ طلائع الجيش
نقطة
16_ نادى مصر نقطة
17_ انبي نقطة
18_ الجونة دون
نقاط.
وكان النادى الأهلي
قد فاز برباعيه على الانتاج الحربي سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيو اجاى ووليد
سليمان.