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منافسة ثلاثية شرسة.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
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منافسة ثلاثية شرسة.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية
الأهلي والإنتاج
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محمد جمال
 
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أسدل الستار أمس الخميس، على مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري بعد إنتهاء أخر المباريات بفوز الزمالك علي نادى مصر المقاصة بهدف سجله اللاعب أحمد سيد زيزو.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الثانية.

 

1_ بيراميدز برصيد 6 نقاط

 

2_ الأهلي برصيد 6 نقاط

 

3_ الزمالك برصيد 6 نقاط

 

4_ المصري برصيد 4 نقاط

 

5 _ المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.

 

6_ مصر المقاصة برصيد 3 نقاط

 

7_ طنطا برصيد 3 نقاط

 

8_ الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط

 

9_ الانتاج الحربي برصيد 3 نقاط

 

10_ الإسماعيلي برصيد 3 نقاط

 

11_ حرس الحدود برصيد نقطتين

 

12_ أسوان نقطة

 

13_ سموحه نقطة

 

14_ وادى دجلة نقطة

 

15_ طلائع الجيش نقطة

 

16_ نادى مصر نقطة

 

17_ انبي نقطة

 

18_ الجونة دون نقاط.

 

وكان النادى الأهلي قد فاز برباعيه على الانتاج الحربي سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيو اجاى ووليد سليمان.

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