ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سبورت: ميسي وسواريز الأفضل في العالم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
Advertisements
سبورت: ميسي وسواريز الأفضل في العالم
ميسي وسواريز
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب فريق انتر ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويدين برشلونة بالفضل في الفوز الذي حققه على انتر ميلان للثنائي ليونيل ميسي والذي تألق بشكل لافت للأنظار خلال المباراة رغم عودته من الإصابة، والأوروجواياني لويس سواريز صاحب ثنائية البرسا في شباك الفريق الإيطالي.

وأشادت صحيفة "سبورت" بالدور الذي لعبه الثنائي ميسي وسواريز في فوز برشلونة على انتر ميلان.

وذكرت الصحيفة الإسبانية: " ضد إنتر ميلان، أثبت ميسي وسواريز انهما لا يزالان أفضل مهاجمين في العالم، وهذا الموسم يجب على فالفيردي بناء الفريق حولهما.. هما لاعبان لا يمسان".

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نارية ضد إشبيلية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الاسباني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status