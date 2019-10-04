زاهي حواس يكشف عن أهم اكتشاف أثري في القرن الـ21 (فيديو)

كشف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، عن تفاصيل أهم اكتشاف أثري في القرن الحادي والعشرون، قائلًا إن اكتشاف بردية وادي الجرف هي الاكتشاف الأهم خلال القرن الحادي والعشرين.





وأوضح "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن بردية الجرف خاصة برئيس أحد العمال، مشيرًا إلى أنه تحدث عن ذهابه مع مجموعة من العمال إلى منطقة طرة من أجل قطع الحجارة؛ حتى يتم وضعها على مراكب ضخمة، ليتم نقلها إلى منطقة الأهرامات.





ولفت العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، إلى أن الفراعنة قاموا بإنشاء نهر موازي لنهر النيل من الناحية الغربية، مضيفًا أنه تم إيصاله بقنوات مائية وتم ربطها بموانئ يتم استقبالها للأحجار المستخدمة في بناء الأهرامات.









وأوضح الدكتور زاهي حواس، أن هرم خوفو كان مقرًا لقصر الملك خوفو أيضًا وليس مقبرته فقط.





وكان قد كشف العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، حقيقة اكتشاف مقابر الأنبياء في مصر، قائلًا إن كل ما قيل ويقال عن هذا الموضوع تأليف وتخيلات ليس لها أدلة على الإطلاق.



