هكذا هنأ حكيم المنتج فايز عزيز بعيد ميلاده (فيديو)





"سيبونا في حالنا"





اختار حكيم أغنية "سيبونا في حالنا" لكى يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب لتكون أول أغنيات ألبومه الجديد، وسيتم طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الانتهاء من تسجيل كافة أغنياته .



والأغنية تناقش قضية الحسد وتركيز الأشخاص مع غيرهم ، وهي من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا للمنتج الفني فايز عزيز ومدير التصوير رامي عادل، وإخراج مازن نيازي.



حكيم يتعرض لحادث سير



وتعرض حكيم مؤخرًا لحادث سير على طريق السويس، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام" فيديو من موقع الحادث الذي تعرض له، وأظهر الفيديو الذي لا تتعدى مدته دقيقة واحدة، السيارة التي استقلها وهي منقلبة رأسا على عقب، وعلق "حكيم"على الفيديو قائلا : "الحمدلله بفضل العنايه الإلهية ودعوات الناس اللى بتحبني خرجت سليم من الحادثة دي.. الحمدلله وربنا يحفظ الجميع".



واختلفت ردود أفعال متابعي حكيم، بين من دعى له بالسلامة، ومن لم يصدق تعرضه لهذا الحادث، و أعلنت نقابه المهن الموسيقيه استنكارها مما فعله حكيم، وذلك فى بيان صحفى صدر من النقابه بعد طرح حكيم فيديو أعلن فيه وهو مبتسم تعرضه لحادث سيارة، نفى فى نفس اليوم تعرضه لحادث، موضحا أن سيارة كانت تسير بجانبه هى التي اصطدمت، وانقلبت وانه قام بتصويرها واختلط الامر على الناس.



وأعلن طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين أن النقابة تعلن ازدرائها مما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجه إعلامية، ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط ومتناسيا أن نقابة الموسيقيين، نقيب ومجلس اداره تحركت بسرعة للاطمئنان عليه، وطمأنت الجماهير باعتباره أحد نجوم الأغنية المصرية.



يشار أن حكيم أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيا كبيرًا فى فندق "توليب"، ويعد هذا الحفل هو الأول بفندق توليب الساحل الشمالي.



مشاركة حكيم فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية.



طرح الفنان حكيم أغنية "متجمعين" فى يونيو الماضي وذلك خلال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتم تقديم الأغنية بثلاث لغات "العربية، الإنجليزية، الفرنسية".



وغنى المطرب حكيم الجزء الخاص باللغة العربية ، و الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، و قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بها، و الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجي"، التابعة لمجموعة "إعلام المصريين"، التى يرأسها المنتج تامر مرسي.







وعلق على الفيديو قائلًا :"إحنا فى الأستوديو دلوقتي بنقفل فى الألبوم الجديد إن شاء الله وعيد ميلاد أخويا وحبيب الكل صانع النجوم بجد الأستاذ فايز عزيز المنتج الفني الرائع، كل سنة وإنت طيب يا فايز".