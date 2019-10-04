صلاح يتفوق على رونالدو وجريزمان وبوجبا في قائمة أغلي 10 لاعبين في العالم

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم في الفترة الحالية.





وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس، بينما شهدت القائمة خروج كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من القائمة.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم كالآتي:-

1- كيليان مبابي 225 مليون يورو

2- نيمار جونيور 195 مليون يورو

3- ليونيل ميسي 186 مليون يورو

4- محمد صلاح 184 مليون يورو

5- إدين هازارد 158 مليون يورو

6- هاري كين 136 مليون يورو

7- أنطوان جريزمان 130 مليون يورو

8- كيفين دي بروين 130 مليون يورو

9- رحيم سترلينج 129 مليون يورو

10- بول بوجبا 128 مليون يورو