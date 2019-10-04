"حواس" يكشف حقيقة اكتشاف مقابر للأنبياء.. ويؤكد: "الإسكندر تم دفنه في الإسكندرية وليس خارجها"

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، إن جميع الدلائل تؤكد أن الإسكندرية الأكبر تم دفنه في مدينة الإسكندرية، وليس في واحة سيوة أو خارج مصر.





وأَضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك أقاويل تشير إلى أن الإسكندر الأكبر تم دفنه في سوريا، مؤكدًا أنها غير صحيحة.





وأشار العالم الأثري، إلى أنه سيتم اكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر بالصدفة تحت أحد المنازل في الإسكندرية القديمة في محطة الرمل تحديدًا.

وكشف العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، حقيقة اكتشاف مقابر الأنبياء في مصر، قائلًا: "هناك 37 آسيوي في مقبرة من مقابر بني حسن، والبعض يقول أن رئيسهم يسمى إبشع، والبعض ممن يدرسون التوراة والإنجيل يقولون أنه سيدنا إبراهيم".





وتابع وزير الآثار الأسبق: "هناك لوحة تسمى لوحة المجاعة تتحدث عن ما حدث بين الفرعون وسيدنا يوسف، ولكنها ترجع إلى العصر الروماني، وليس لدينا فكرة إذا كانت ترجع إلى العصر القديم أم لا".





ونوه الدكتور زاهي حواس، بأنه تم الكشف عن 30% من الآثار المصرية، ويتبقى 70% منها في باطن الأرض، معلقًا: "وفي يوم من الأيام من الممكن أن يكتشف أي أشياء تدل على وجود أنبياء الله".



