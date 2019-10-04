رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره: "يارب أقدر أعملكم أغاني تفرحكم وتنكد عليكم" (فيديو)
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:26 ص
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هبة أحمد
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نشر الفنان رامي صبري، فيديو له خلال احيائه إحدى الحفلات الغنائية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق رامي صبري، على الفيديو قائلًا: "النجاح الحقيقي هو حب الجمهور واحترامهم ليك ولشغلك وحفظهم لاغانيك فلما حد بينتقدني باسلوب جارح وده بيحصل كتير جدًا من أول ما بدأت من 2006 النجاح اللى في الڤيديو ده من جمهوري المصري ولاد بلدي بالذات ببقي مبسوط وبحس إن ده أهم رد على اللي بيحاولوا يضيعوا تعبي ومجهودي واجتهادي الواضح في اختيار أغانيا شكرًا للجماهير المصرية والعربية على الحب الكبير منكم وتقديركم ليا ودايمًا أقدر أعملكم أغاني تفرحكم وتنكد عليكم في نفس الوقت".
"وبقابل ناس"
ومؤخرًا طرح رامي صبري، أحدث كليباته بعنوان "وبقابل ناس"، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك".
فريق عمل الأغنية
وتم تصوير الأغنية تحت قيادة المخرج هادي الباجوري، وهى من كلمات أحمد على موسي ألحان شادى حسن، توزيع طارق توكل.
وحظت الأغنية على إعجاب كبير من قبل محبيه، وتجاوز عدد مشاهدات الكليب أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد 12 ساعة فقط من طرحها.
ألبوم "فارق معاك"
استطاع الألبوم أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلاً عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".
فريق عمل الألبوم
وتعاون رامي في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع ا لموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".
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النجاح الحقيقي هو حب الجمهور واحترامهم ليك ولشغلك وحفظهم لاغانيك . فا لما حد بينتقدني باسلوب جارح وده بيحصل كتير جدا من اول ما بدأت من 2006 النجاح الل في الڤيديو ده من جمهوري المصري ولاد بلدي بذات ببقي مبسوط وبحس ان ده اهم رد علي اللي بيحاولو يضيعو تعبي ومجهودي واجتهادي الواضح في اختيار اغانيا شكرا للجماهير المصريه والعربيه علي الحب الكبير منكم وتقديركم ليا ودايما اقدر اعملكم اغاني تفرحكم وتنكد عليكم في نفس الوقت 😀❤️🙏
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