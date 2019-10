رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره: "يارب أقدر أعملكم أغاني تفرحكم وتنكد عليكم" (فيديو)

View this post on Instagram

النجاح الحقيقي هو حب الجمهور واحترامهم ليك ولشغلك وحفظهم لاغانيك . فا لما حد بينتقدني باسلوب جارح وده بيحصل كتير جدا من اول ما بدأت من 2006 النجاح الل في الڤيديو ده من جمهوري المصري ولاد بلدي بذات ببقي مبسوط وبحس ان ده اهم رد علي اللي بيحاولو يضيعو تعبي ومجهودي واجتهادي الواضح في اختيار اغانيا شكرا للجماهير المصريه والعربيه علي الحب الكبير منكم وتقديركم ليا ودايما اقدر اعملكم اغاني تفرحكم وتنكد عليكم في نفس الوقت 😀❤️🙏