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بدء تطبيق قرار خفض أسعار البنزين بمحطات الوقود بالبحر الأحمر (صور)

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:32 ص
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بدء تطبيق قرار خفض أسعار البنزين بمحطات الوقود بالبحر الأحمر (صور)
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محمد طه
 
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بدأت محطات الوقود بمحافظة البحر الأحمر، تطبيق قرار خفض أسعار البنزين وذلك بدأ من الساعة 12 ليلا تحت رقابة محكمة من مفتشي التموين بالبحر الأحمر. 

ومن جانبه قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن المديرية قد تلقت تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق قرار خفض أسعار الوقود بدءًا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأكد "إسماعيل" لـ"لفجر"، أنه تم من الساعة الثانية عشر مساء تخفيض الأسعار بـ 25 قرش للبنزين بأنواعه ليصبح بنزين 95 ب 8.75 بنزين 92 ب 7.75 بنزين 80 6.5. 

وأضاف وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية على مستوى مكاتب تموين المحافظة لمتابعة تطبيق خفض أسعار البنزين، موضحا أنه تم الدفع بعدد من مفتشي التموين بجميع مدن المحافظة بدأ من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا، على جميع محطات الوقود لتطبيق قرار خفض أسعار البنزين، ومراجعة الكميات المتواجدة في كل محطة. 

وكانت أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، اليوم الخميس، عن تخفيض سعر المازوت للاستخدمات الصناعية بنحو 250 جنيه، بجانب تخفيض اسعار البنزين بقينة ٢٥ قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين ٩٥، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
بدء تطبيق قرار خفض أسعار البنزين بمحطات الوقود بالبحر الأحمر (صور)
بدء تطبيق قرار خفض أسعار البنزين بمحطات الوقود بالبحر الأحمر (صور)
بدء تطبيق قرار خفض أسعار البنزين بمحطات الوقود بالبحر الأحمر (صور)
بدء تطبيق قرار خفض أسعار البنزين بمحطات الوقود بالبحر الأحمر (صور)
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