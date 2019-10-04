وصلة رقص لناهد السباعي على إحدى أغاني المهرجانات (فيديو)





نشرت الفنانة ناهد السباعي، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، خلال رقصها على إحدى أغاني المهرجانات، وذلك خلال لقائها مع إحدى برامج يوتيوب الشهيرة.





مشاركتها في مهرجان الجونة





يذكر أن السباعي، أطلت مؤخرًا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاق الحفل الختامي للدورة الثالثة.





وجذبت "ناهد" الأنظار إليها بفستان لامع طويل مفتوح من الأمام، واعتمدت الشعر المموج.





من ناحية أخرى، اختتمت فعتليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضية ٢٧ سبتمبر، بإعلان أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.





فستان عاري الصدر





خضعت الفنانة ناهد السباعى لجلسه تصوير جديدة ظهرت ناهد فى الصورة وهى ترتدى فستان باللون الأخضر مكشوف من البطن والذراعين، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.





ووضعت ميك أب يتلائم مع اطلالتها الرائعة، كما وضعت تاتو على أصابعها، وقامت بارتداء اكسسوارات مميزة.





فيلم "ماكو"





يشار إلى أن ناهد السباعي تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو"، والفيلم بطولة عمرو وهبة، منة فضالى، التركي مراد يلدريم، السوري قصي الخولي، سارة الشامي ، والفيلم من تأليف أحمد حليم، إنتاج بيراميدز ، وإخراج محمد هشام الرشيدي.











