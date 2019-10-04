زاهي حواس يكشف حقيقة قتل الملك توت عنخ آمون (فيديو)

كشف الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، حقيقة قتل الملك توت عنخ أمون، مؤكدًا أنه لم يتعرض للقتل عبر طعنه في رأسه كما أشيع طوال السنوات الماضية، موضحًا أن الفتحة الموجودة خلف مومياء توت عنخ آمون تم فتحها خلال مراحل تحنيط الجثمان حتى يتم وضع السوائل بداخلها.





ولفت"حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الملك توت عنخ آمون كان مريضًا بالملاريا.





وأضاف وزير الآثار الأسبق، أن الدم لم يكن يصل إلى قديمه بشكل طبيعي، كما أنه كان مصابًا بـ"الفلات فوت"، وكان يعيش في صحراء منف.





وأوضح العالم الأثري، أن الملك توت عنخ آمون، توفي بعد أن ركب العجلة الحربية في يوم وفاته، متابعًا: "أتوقع أن الملك توت عنخ آمون توفى بعد تلقيه جرعة خاصة من سم، وتعرض لحادثة قبل وفاته بيومين".





وذكر الدكتور زاهي حواس، أن الملك توت عنخ آمون توفى في عمر الـ 19 عامًا، لافتًا إلى أنه حكم مصر لمدة 10، موضحًا أنه حكم مصر منذ أن كان في عمر التاسعة.



