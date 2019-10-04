ميسي يستعيد ذكريات تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2009

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني عن ذكريات تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم من الإتحاد الدولي "فيفا" لأول مرة عام 2009.





وقال "ميسي" في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لـ"الفيفا" على موقع "تويتر": " لقد مر وقت طويل منذ تتويجي الأول بجائزة أفضل لاعب في العالم، وكان هناك الكثير من الأشياء بينهم، لقد تطورت كلاعب وكشخص، أنا متزوج ولدي ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ حدث كل شيء بسرعة كبيرة".





وأضاف: " أود أن أقول للشباب أن يستمتعوا بكرة القدم، وأنهم مازالو كما كانوا دائما، هذا هو المهم، ويأتي الباقي إن شاء الرب، الرب يعلم ماذا تفعل، ولماذا تفعل ذلك، ومع الوقت يمكن أن تحصل على الألقاب، وان لم يكن الامر كذلك، فالأمر المهم هو الاستمتاع بما يحبه الشخص، وهو لعب كرة القدم".





وتابع تصريحاته: " لا يمكننا الاستمتاع بمهنة كرة القدم، من خلال ما تحققه في تلك السنوات، لأن كرة القدم لا تتوقف ابدا، من الصعب التوقف والتفكير فيما حققته، عندما تكون هناك أشياء قديمة من السنوات السابقة، فأنت تدرك حقا ما يعنيه ذلك، كانت جميلة تلك اللحظة، ومهم أن تستمتع بها يوما بعد يوم".



