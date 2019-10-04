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منظومة الشكاوى: تيسير التواصل بين الحكومة والمواطن على رأس أولويات الدولة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
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منظومة الشكاوى: تيسير التواصل بين الحكومة والمواطن على رأس أولويات الدولة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنشئت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد أن هناك إرادة سياسية للاهتمام بهذه المنطقة، وأن التواصل مع المواطن، وتمكينه للحصول على الخدمات التي يحتاجها، وحل مشاكله على رأس أولويات الدولة.

وأشار "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الجهود الحكومية تدور في فلك تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن، بحيث يكون هناك مردود يشعر به المواطن.

وأكد أن الدولة والحكومة على وعي كامل بمشاكل المواطن وتعمل على حلها، منوها بأن جميع الخدمات يرد بشأنها شكاوى للمنظومة، وكان هناك شريحة كبيرة من اللمواطنين شكواهم كانت تتعلق ببطاقات التموين، ويتم التواصل مع وزارة التموين لحل تلك الشكاوى.

وأكد أن توجه رئيسي من توجهات الدولة أن يتم تيسيير كافة سبل التواصل بين المواطن، وأجهزة الدولة، حيث تعمل الحكومة على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف، ولهذا تقرر تدشين موقع إليكتروني لتلقي الشكاوى من المواطنين، فضلا عن تخصيص خط ساخن على الرقم 16528 لتلقي الشكاوى، ويعمل على مدار 24 ساعة، فضلا عن تخصيص رقمين لاستقبال شكاوى تراكمات القمامة عبر "الواتساب".

وأوضح أنه أكبر نسبة من الشكاوي يتلقونها عن طريق الخط الساخن، ولهذا فهم يستهدفون تعزيز قدرات الخط الساخن لاستيعاب أكبر قدر من الشكاوى.
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