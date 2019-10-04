قائد منتخب مصر السابق ينتقد منح شارة الفراعنة لمحمد صلاح



وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الزمالك قدم أسوأ مباراة له أمام المقاصة، حيث قدم 5 نجوم فقط مستوى مميز وباقي اللاعبين كانوا خارج الخدمة".



وأضاف :"ميتشو أكثر المدربين حظا في العالم، حيث حصد نقاط المباراة الثلاث على الرغم من المستوى السئ".



وتابع :"خالد بو طيب لم يكن متواجدا وعمر السعيد يستحق اللعب على حسابه".



وأردف قائلا :"الإصابة أثرت كثيرا على فرجاني ساسي، حيث أن ساسي قبل الإصابة ليس هو ساسي بعد المباراة".





واستطرد قائلا :"تنظيم قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا كان هائلاً ولكن أين نجوم الكرة الحقيقين؟".



واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً :"لا يجوز منح محمد صلاح شارة القيادة لأنه لا يجوز مقارنة إمكانيات أوروبا بإمكانيات مصر".

انتقد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كما أكد أن الزمالك محظوظ بفوزه على مصر المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري على الرغم من الآداء السئ الذي قدمه.