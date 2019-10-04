زاهي حواس: الكشف عن مفاجأة عالمية في يناير المقبل (فيديو)

أعلن الدكتور زاهي حواس، قال العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، عن أنه سيتم الكشف عن مفاجأة عالمية في يناير المقبل، موضحًا أن هذه المفاجأة موجهة للأطفال في جميع دول العالم تحت اسم برنامج عالمي "زاهي الصغير"، بالتعاون مع ديزني.





وتحدث "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، عن توت عنخ آمون، موضحًا أنه في 4 نوفمبر عام 2022 سيمر 100 عامًا على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون.





وأشار وزير الآثار الأسبق، إلى أنه فكر في كتابة أوبرا تخص الملك توت عنخ أموت، بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرته.





ولفت العالم الأثري، إلى أنه تم تأليف أوبرا عايدة منذ 148 سنة، مؤكدًا أنه يجب أن يكون أوبرت توت عنخ أموت يضاهي أوبرا عايدة.





ونوه الدكتور زاهي حواس، بأنه تم الانتهاء من أوبرا توت عنخ أمون، موضحًا أنه سيتم الكشف عنها في 16 ديسمبر المقبل في فينسيا ونيويورك ثم في القاهرة، لافتا إلى أنه سيتم عرضها لأول مرة في القاهرة.





وكان قد أكد الدكتور زاهي حواس، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيتم افتتاحه في عام 2020، يوازي في أهميته افتتاح قناة السويس بالنسبة.



