لجنة لدراسة تسعيرة المواصلات بالدقهلية بعد خفض أسعار البنزين
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
Advertisements
محمد كشك
Advertisements
Advertisements
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن تشكيل لجنة لدراسة تأثير قرار تخفيض أسعار البنزين على تعريفة الأجرة لجميع وسائل المواصلات داخل المحافظة تخفيفا على المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة إمكانية تخفيض تسعيرة أجرة بعض الخطوط من عدمه.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد أقرت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80 و7.75 جنيه لبنزين 92 و8.75 لبنزين 95، كما أقرت خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه ليحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
يأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام، في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقا للحساب الختامي لعام 20182019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلية دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
Advertisements
- لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعلن تخفيض أسعار البنزين
- اسعار البنزين فى مصر بعد التراجع الأخير
- موعد بيع البنزين بالأسعار الجديدة بعد تخفيضها
- اسباب خفض اسعار البنزين فى مصر
- خفض أسعار البنزين وتثبيت السولار.. تعرف على السبب
- لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعلن تخفيض سعر منتج أخر مع البنزين
- سعر السولار فى مصر بعد تخفيض اسعار البنزين
- بعد تحريك أسعار البنزين.. مصدر بمحافظة الجيزة يعلن تخفيض سعر تعريفة المواصلات
- "خفض أسعار المحروقات 25 قرشا".. الأسباب والجهة المسؤولة عن التعديل (أعرف التفاصيل)
- اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد إقرار التعريفة الجديدة للركوب
المزيد عن: لجنة التسعير التلقائى لجنة التسعير طن المازوت سعر المازوت خفض اسعار البنزين جنه برميل خام برنت أسعار البنزين أخير 50تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر