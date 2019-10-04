لجنة لدراسة تسعيرة المواصلات بالدقهلية بعد خفض أسعار البنزين

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن تشكيل لجنة لدراسة تأثير قرار تخفيض أسعار البنزين على تعريفة الأجرة لجميع وسائل المواصلات داخل المحافظة تخفيفا على المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة إمكانية تخفيض تسعيرة أجرة بعض الخطوط من عدمه.









وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد أقرت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80 و7.75 جنيه لبنزين 92 و8.75 لبنزين 95، كما أقرت خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه ليحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.





يأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام، في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقا للحساب الختامي لعام 20182019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلية دون تغيير.



