ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر موسى مندوباً عن الإسماعيلي بقرعة البطولة العربية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:25 ص
Advertisements
تامر موسى مندوباً عن الإسماعيلي بقرعة البطولة العربية
Advertisements
طباعة
احمد شاكر
 
Advertisements
قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تكليف المهندس تامر موسى عضو المجلس بتمثيل النادى فى قرعة دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر اجراؤها فى الرياض السبت المقبل ، وذلك تحت رعاية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وصعد الدراويش لهذا الدور بعد عبور عقبة أهلى بنى غازى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكانت أندية الجزيرة الإماراتي، الوصل الإماراتي، الشرطة العراقي، الاتحاد السعودي، شباب الأردن الأردني، القوة الجوية العراقي، مولودية الجزائر الجزائري، أولمبيك أسفي المغربي، الاتحاد السكندري المصري، الشباب السعودي، الإسماعيلي المصري، المحرق البحريني والترجي التونسي والرجاء المغربي ونواذيبو الموريتاني قد تأهلت لثمن النهائى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
-
x
17:05
-
الرائد
الاتحاد
-
x
19:10
-
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status