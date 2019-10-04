تامر موسى مندوباً عن الإسماعيلي بقرعة البطولة العربية

Advertisements

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تكليف المهندس تامر موسى عضو المجلس بتمثيل النادى فى قرعة دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر اجراؤها فى الرياض السبت المقبل ، وذلك تحت رعاية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.



وصعد الدراويش لهذا الدور بعد عبور عقبة أهلى بنى غازى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.



وكانت أندية الجزيرة الإماراتي، الوصل الإماراتي، الشرطة العراقي، الاتحاد السعودي، شباب الأردن الأردني، القوة الجوية العراقي، مولودية الجزائر الجزائري، أولمبيك أسفي المغربي، الاتحاد السكندري المصري، الشباب السعودي، الإسماعيلي المصري، المحرق البحريني والترجي التونسي والرجاء المغربي ونواذيبو الموريتاني قد تأهلت لثمن النهائى.