تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس" وموعد القرعة

اختتمت مساء الخميس، منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ( البطولة العربية )، واكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور الـ16 بالبطولة، وذلك بعد تأهل فريق الوداد المغربي على حساب المريخ السوداني.





وتأهل ممثلي مصر بالبطولة العربية لدور الـ16، حيث صعد فريق الاتحاد السكندري بعدما تغلب على العربي الكويتي 3 -0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حسم فريق الإسماعيلي تأهله رسميًا، بعدما تخطي عقبة فريق بالفوز عليه ذهابًا 4 - 2، والخسارة في لقاء الإياب بنتيجة 1-0.





ويستعرض "الفجر الرياضي" الأندية المتأهلة لدور الـ 16 ببطولة كأس محمد السادس:-





1- الإتحاد السكندري (مصر)

2- الإسماعيلي (مصر)

3- الشباب (السعودية)

4- إتحاد جدة (السعودية)

5- الوداد (المغرب)

6- الرجاء (المغرب)

7- أوليمبيك آسفي (المغرب)

8- الترجي (تونس)

9- الوصل (الإمارات)

10- الجزيرة (الإمارات)

11- المحرق (البحرين)

12- الشرطة (العراق)

13- القوة الجوية (العراق)

14- مولودية الجزائر(الجزائر)

15- شباب الأردن (الأردن)

16- نواذيبو (موريتانيا)





موعد قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس





أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل موعد إجراء قرعة الدور ثمن نهائي (دور الـ16) من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ( البطولة العربية ).





وقرر الاتحاد العربي إنطلاق فعاليات قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الابطال في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، يوم السبت المقبل الموافق الخامس من شهر أكتوبر لعام 2019، وذلك بفندق فيرمونت البوابة الاقتصادية بالعاصمة السعودية ( الرياض ).



