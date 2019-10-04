"تحيرك" للهضبة تتجاوز مليوني مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)



لاقت أ غنية الهضبة الجديدة "تحيرك" إعجاب الجمهور فور طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعلق الكثير من محبي الهضبة بتعليقات إيجابية، حيث علق البعض: " الفكره مش بألحان ولا بكلمات، صوت عمرو دياب نفسه هو سر نجاح أغانيه"، "عمرو بيغني من قلبه"، "محظوظين يا شعب مصر بعمرو دياب".





وتخطت الأغنية، حاجز المليوني مشاهدة في وقت قياسي، حيث طرح الهضبة الأغنية في 25 سبتمبر الجاري.









وتقول كلمات الأغنية





تحيرك... تغيرك

تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني

منورة... وسكرة

توديك دنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني

دي بالنسبالي، جنة اتفتح بابها

نعمة القدر جابها

ورزقني اسبابها

قريبة... وطيبة

يا سبحان اللي جابها في وقتها وعوضني بيها

دي فرحتي، وصاحبتي

معنديش حيلة من غيرها وماليش خير الا فيها





حفل الهضبة بالجونة





ومؤخرًا نشر عمرو دياب مجموعة جديدة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لحفله الأخير المقام بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة علي ساحل البخر الأحمر.





قدم عمرو دياب الحفل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة المنعقدة في الفترة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين والنجوم منهم أمينة خليل، غادل عادل، شيرين رضا، دينا الشربيني، تامر حبيب، تارا عماد، هند صبري، إيمان العاصي.





شيرين رضا





على هامش الحفل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام فيديو للفنانة شيرين رضا زوجته السابقة أثناء حضورها الحفل وكانت تشير بأصابعها علي وجهها أثناء غناء عمرو دياب أغنية (يوم تلات) إشارة منها إلى أنها المقصود باحدي كوبليهات الأغنية، والتي يقول فيها عمرو دياب ( ولا اعشق البيضا أم الخدود حمرا) مداعبة منها لزوجها السابق، وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً على مواقع السوشيل ميديا.





دينا الشربيني





وفي نطاق متصل تحرص أيضاً الفنانة دينا الشربيني علي التواجد مع الفنان عمرو دياب في كل حفلاته وحتي الأفراح التي يقدمها في الفنادق الكبري، ودائما ما تشاركه بعض الأغنيات خصوصا التي غناها لها مثلا أغينة برج الحوت وأغنية يوم تلات، ذلك بعد قصة كبيرة بدأت بالشائعات وتنتهت بتأكيدهما لها بالتواجد بشكل رسمي في المحافل الرسيمة برفقة بعضهما البعض.



