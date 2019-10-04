زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير يوازي في أهميته "قناة السويس" (فيديو)
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:24 ص
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أمنية فوزي
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علق الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق، على المتحف المصري الكبير، قائلًا إن افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيتم في عام 2020، يوازي في أهميته افتتاح قناة السويس.
وأشار "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم، معلقًا: "أهم متحف في الدنيا".
وأضاف وزير الآثار الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بنفسه بأعمال بناء المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حضر خصيصًا لمشاهدة الأعمال الإنشائية.
وكان قد أكد الدكتور زاهي حواس، أنه لولا أن أنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مصرلانهارت، وأصبحت مثل العراق، مستكملًا: "الإله حورس الملك القوي هو الذي أنقذ مصر، ولولاه ما كان هناك مصر".
وقال "حواس"، إنه كان هناك أشياء خطيرة في الشارع المصري في فترة حكم الإخوان، مستكملًا: "كنت بقول دايمًا إن مصر مش هتنهار، وهييجي ابن من أبناء مصر البارين وسينقذها، وبالفعل أتى الرئيس عبد الفتاح السيسي".
كما أشاد العالم زاهي حواس، بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إنه كان لديه "كاريزما" عالية، وكان لديه شموخ.
وأكد أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان عبقريًا، وكان يفعل كل شيء من أجل مصر، مستكملًا: "كنت واقف بشرح لديفيد روكفيلر، رجل البنوك العالمي الأمريكاني، أمام الهرم، لقيت السادات أمامي اترعشت"، مستطردًا: "السادات قال لديفيد أنا سعيد إنك جيت هنا تاخد دوش حضاري قبل ما نتقابل بليل على العشا"، معلقًا: "صفقت للسادات وقتها"، مؤكدًا أن الرئيس السادات كان أسطورة، وكان رجلًا عظيمًا.
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