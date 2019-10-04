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اسعار الذهب اليوم الجمعة 4/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الجمعة 4/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم 
حافظت اسعار الذهب في مصر على الصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-10-2019 ،  ليرتفع بنحو 3 جنيهات للجرام، بعد أن بدأ التعافي أمس بعد سلسلة طويلة من التراجعات  لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

عيار 18 سجل 592.22 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 690.93 جنيها للجرام.
 
سجل عيار 24 ما قيمته 789.61 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5,527  جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
ارتفع سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.22 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر690.93 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 789.61  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,527 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

778 إلى 781

عيار 22 

713 إلى 716

عيار 21

681 إلى 683

عيار 18

584 إلى 585

عيار 14

454 إلى 455

عيار 12

389 إلى 390

الاونصة

24.205 إلى 24.276

الجنيه الذهب

5,448 إلى 5,464

الكيلو

778.286 إلى 780.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 789.61جنيه      

 48.41$

سعر الذهب عيار 22

 723.82جنيه

 44.37$

اسعار الذهب عيار 21

690.93جنيه       

42.36$

اسعار الذهب عيار 18

 592.22جنيه

36.31$

سعر الذهب عيار 14

460.61جنيه

28.24$

سعر الذهب عيار 12

394.18جنيه

24.24 $

سعر الذهب عيار 9

296.11جنيه

18.15 $

اسعار أوقية الذهب

24,557 جنيه

1,506 $

اسعار جنيه الذهب

5,527 جنيه

338.87 $

اسعار كيلو الذهب

789,613 جنيه

48,408 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

3 أكتوبر

789.61

690.93

592.22

460.61

394.81

2 أكتوبر

788.28

689.76

591.22

459.14

394.14

1 أكتوبر

775.53

678.61

581.66

452.40

387.77

30 سبتمبر

770.90

674.56

578.19

449.70

358.45

29 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

28 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

27 سبتمبر

785.38

687.22

589.04

458.14

392.69

26 سبتمبر

789.53

690.85

592.16

460.56

394.76

25 سبتمبر

789.26

690.62

591.95

460.40

394.63

24 سبتمبر

804.03

703.54

603.02

469.02

402.01

 

اسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الخميس، ليصعد سعر الذهب 14 دولاراً مع تحول الدولار والأسهم الأمريكية للخسائر على خلفية بيانات اقتصادية توضح تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر نحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.90 دولار مُسجلاً 1513.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1525.80 دولار للأوقية خلال الجلسة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 5:58 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.5 بالمائة عند 1507.31 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1519.65 دولار للأوقية خلال التعاملات.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.79.

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