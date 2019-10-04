كلاكيت رابع مرة.. أمير كرارة يجدد تعاونه مع المخرج بيتر ميمي

يتناول المسلسل قصة حياة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في "مربع البرث"، بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم للعناصر الإرهابية.



التعاون الرابع



ويعد هذا التعاون هو الرابع الذي يجمع بين كرارة وميمي، وذلك بعد سلسلة من النجاحات الكبيرة التى قدموها من خلال عملهم معًا.



فكانت بداية تعاون أمير مع بيتر من خلال مسلسل كلبش، وفيلمي "حرب كرموز"، "كازابلانكا".





مسلسل "كلبش1"



وقدم أمير بيتر مسلسل" كلبش 1" عام 2017، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، محمد لطفى، ريم مصطفى، محمود البزاوي، هالة فاخر، محمد دياب، سارة الشامي، وائل عبدالعزيز، عمر الشناوى.





فيلم "حرب كرموز"





وتعاون أمير مع بيتر فى فيلم "حرب كرموز" فى عام 2018، والفيلم من إخراج بيتر ميمى، قصة محمد السبكى، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبد الرازق، مصطفى خاطر، محمود حجازى.





مسلسل "كلبش 2"



وتعاونوا فى 2018 بمسلسل "كلبش 2" وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، بطولةأمير كرارة، هيثم أحمد زكي، هالة فاخر، روجينا، محمود البزاوي، عمر الشناوى.





مسلسل "كلبش 3"



كما تعاونا فى رمضان2019 بمسلسل "كلبش 3"، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى، بطولة أمير كرارة، هالة فاخر، عمر الشناوى، هشام سليم، أحمد عبد العزيز،أميرة العايدى، يسرا اللوزى، محمد على رزق، أحمد العوضى.





فيلم "كازابلانكا"



وتعاونا معا فى فيلم "كازابلانكا"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، و بطولة أمير كرارة، وخالد أرغنتش، وإياد نصار، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، ولبلبة، وأحمد داش، ومحمود البزاوي،والفيلم تم طرحه فى موسم عيد الفطر الماضى، وحقق أعلى الإيرادات عند طرحه.