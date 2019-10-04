حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 4/10/2019 في مصر وبعض مدن وعواصم البلدان العربية والأجنبية
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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أصدرت هيئة الأرصاد العامة بيان عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم حار على السواحل الشرقية وشمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقسشديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار وطقس لطيف في أول الليل، وفي أخر الليل طقسمائل للبرودة.
حالة الطقس اليوم الجمعة 4/10/2019 في مصر
وأضافت الأرصاد في بيانها عن حالة الطقس اليوم، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس.
حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم
وعن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2ـ والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم الأجنبية والعربية
كما شمل بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في بعض مدن وعواصم البلدان الأجنبية والعربية، وفيما يلي نستعرض عليكم جداول درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم الأجنبية والعربية.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 4/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|23
|34
|شبين الكوم
|23
|34
|طنطا
|22
|33
|دمنهور
|20
|32
|الإسكندرية
|20
|32
|بلطيم
|19
|32
|مطروح
|21
|31
|السلوم
|20
|32
|سيوة
|21
|35
|بورسعيد
|24
|29
|دمياط
|23
|29
|الزقازيق
|21
|34
|الإسماعيلية
|20
|34
|السويس
|21
|34
|العريش
|19
|30
|رفح
|19
|30
|رأس سدر
|22
|35
|نخل
|12
|33
|نويبع
|21
|33
|طابا
|22
|31
|كاترين
|14
|33
|الطور
|23
|35
|شرم الشيخ
|24
|35
|الغردقة
|23
|35
|مرسى علم
|24
|31
|الفيوم
|19
|34
|بني سويف
|19
|34
|المنيا
|20
|35
|أسيوط
|21
|35
|سوهاج
|21
|35
|قنا
|21
|37
|الأقصر
|23
|38
|أسوان
|24
|40
|أبو سمبل
|24
|38
|الوادي الجديد
|20
|39
|شلاتين
|24
|35
|أبو رماد
|24
|35
|حلايب
|26
|32
|رأس حدربة
|26
|31
درجات الحرارة غدا الجمعة 4/10/2019 في بعض مدن وعواصم البلدان العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|27
|39
|المدينة المنورة
|27
|42
|الرياض
|28
|42
|المنامة
|31
|38
|أبوظبي
|30
|38
|الدوحة
|30
|37
|الكويت
|25
|42
|دمشق
|10
|30
|بيروت
|24
|28
|عمان
|15
|31
|القدس
|15
|27
|غزة
|18
|30
|بغداد
|19
|36
|مسقط
|29
|33
|صنعاء
|15
|25
|الخرطوم
|26
|35
|طرابلس
|19
|26
|تونس
|16
|27
|الجزائر
|16
|25
|الرباط
|14
|25
|نواكشوط
|24
|32
درجات الحرارة اليوم الجمعة 4/10/2019 في بعض عواصم البلدان الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|9
|17
|كوالالمبور
|24
|32
|طوكيو
|20
|28
|أثينا
|18
|27
|روما
|12
|22
|باريس
|12
|17
|مدريد
|12
|27
|برلين
|6
|12
|لندن
|11
|16
|مونتريال
|1
|11
|موسكو
|5
|16
|نيويورك
|8
|18
|واشنطن
|9
|23
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 4/10/2019 ودرجات الحرارة الويم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم البلدان العربية والأجنبية:
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