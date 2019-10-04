ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 4/10/2019 في مصر وبعض مدن وعواصم البلدان العربية والأجنبية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
Advertisements
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 4/10/2019 في مصر وبعض مدن وعواصم البلدان العربية والأجنبية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أصدرت هيئة الأرصاد العامة بيان عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم حار على السواحل الشرقية وشمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقسشديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار وطقس لطيف في أول الليل، وفي أخر الليل طقسمائل للبرودة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 4/10/2019 في مصر

وأضافت الأرصاد في بيانها عن حالة الطقس اليوم، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس.

حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم

وعن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2ـ والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم الأجنبية والعربية

كما شمل بيان الأرصاد درجات الحرارة اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم الجمعة  في بعض مدن وعواصم البلدان الأجنبية والعربية، وفيما يلي نستعرض عليكم جداول درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم الأجنبية والعربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 4/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة23 34
شبين الكوم23 34
طنطا22 33
دمنهور20 32
الإسكندرية20 32
بلطيم1932
مطروح21 31
السلوم2032
سيوة2135
بورسعيد2429
دمياط2329
الزقازيق2134
الإسماعيلية20 34
السويس21 34
العريش1930
رفح1930
رأس سدر2235
نخل1233
نويبع2133
طابا2231
كاترين1433
الطور2335
شرم الشيخ2435
الغردقة2335
مرسى علم2431
الفيوم1934
بني سويف1934
المنيا20 35
أسيوط2135
سوهاج2135
قنا2137
الأقصر2338
أسوان2440
أبو سمبل2438
الوادي الجديد2039
شلاتين2435
أبو رماد2435
حلايب2632
رأس حدربة2631

درجات الحرارة غدا الجمعة 4/10/2019 في بعض مدن وعواصم البلدان العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة2739
المدينة المنورة2742
الرياض2842
المنامة3138
أبوظبي3038
الدوحة3037
الكويت2542
دمشق1030
بيروت2428
عمان1531
القدس1527
غزة1830
بغداد1936
مسقط2933
صنعاء1525
الخرطوم2635
طرابلس1926
تونس1627
الجزائر1625
الرباط1425
نواكشوط2432

درجات الحرارة اليوم الجمعة 4/10/2019 في بعض عواصم البلدان الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين917
كوالالمبور2432
طوكيو2028
أثينا1827
روما1222
باريس1217
مدريد1227
برلين612
لندن1116
مونتريال111
موسكو516
نيويورك818
واشنطن923

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 4/10/2019 ودرجات الحرارة الويم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم البلدان العربية والأجنبية:
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 4/10/2019 في مصر وبعض مدن وعواصم البلدان العربية والأجنبية
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيئة الارصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس اليوم طقس الغد سيول سقوط امطار سقوط الامطار درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية الطقس اليوم الطقس التقلبات المناخية الارصاد الجوية الارصاد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
1
x
15:00
2
بيراميدز
مصر المقاصة
0
x
20:00
1
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
1
x
02:30
1
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
1
x
18:55
1
روما
إي زد آلكمار
0
x
18:55
0
مانشستر يونايتد
كراسنودار
0
x
21:00
0
خيتافي
آرسنال
3
x
21:00
0
ستاندر دو لياج
إشبيلية
0
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
4
x
19:00
2
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
0
x
17:05
1
الوحدة
التعاون
0
x
19:10
0
أبها

DMCA.com Protection Status