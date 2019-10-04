حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 4/10/2019 في مصر وبعض مدن وعواصم البلدان العربية والأجنبية

أصدرت هيئة الأرصاد العامة بيان عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضحت الأرصاد أ ن طقس اليوم حار على السواحل الشرقية وشمال البلاد حتى شمال الصعيد، و طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار و طقس لطيف في أول الليل، وفي أخر الليل طقسمائل للبرودة.





حالة الطقس اليوم الجمعة 4/10/2019 في مصر





وأضافت الأرصاد في بيانها عن حالة الطقس اليوم ، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس.





حالة البحر المتوسط والأحمر في طقس اليوم





وعن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2ـ والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر وبعض العواصم الأجنبية والعربية



