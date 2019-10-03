مسئول سابق بالكاف يفجر مفاجأة نارية حول أزمة الزمالك وجينيراسيون
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:54 م
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ريهام عبد المحسن
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كشف عبد المنعم محمود شطه المدير الفني السابق لاتحاد الكرة بأنه من الممكن أن يتم عمل قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا بناء على تصنيفين وذلك حتى يتم تحديد المتأهل في مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي.
وقال شطه في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"هناك الكثير من الأطراف المؤثرة في قرار مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي".
وأضاف :"الاتحاد الأفريقي يثق في خطابات اتحادات الكرة الأهلية بشكل كبير تحديدا من الناحية الأمنية ويتم تأجيل المباريات أو نقلها بناء على ذلك".
واختتم شطه تصريحاته قائلاً :"من المحتمل أن يتم عمل القرعة بتصنيفين حتى تلعب المباراة ويتم تحديد المتأهل بناء على نتيجتها وهذا حدث من قبل".
وقال شطه في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"هناك الكثير من الأطراف المؤثرة في قرار مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي".
وأضاف :"الاتحاد الأفريقي يثق في خطابات اتحادات الكرة الأهلية بشكل كبير تحديدا من الناحية الأمنية ويتم تأجيل المباريات أو نقلها بناء على ذلك".
واختتم شطه تصريحاته قائلاً :"من المحتمل أن يتم عمل القرعة بتصنيفين حتى تلعب المباراة ويتم تحديد المتأهل بناء على نتيجتها وهذا حدث من قبل".
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