إعلان الطوارئ في الإكوادور بعد احتجاجات على رفع أسعار الوقود
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:46 م
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وكالات
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أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، الخميس، حالة الطوارئ في البلاد، في وقت قطع فيه العاملون بوسائل النقل الشوارع والطرق في مناطق عدة بالبلاد رفضاً لرفع أسعار الوقود.
وقال مورينو من قصر كارونلديليت مقر الحكومة: "للحفاظ على أمن المواطنين وتفادي الفوضى، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني".
وجاء الإعلان في ظل احتجاجات المتظاهرين خاصةً في عاصمة الإكوادور ضد إلغاء دعم الوقود.
وقال الرئيس، يُمكن "المطالبة بالحقوق دون الإضرار بالأمور الرئيسية لتقدم البلاد وتوفير الوظائف والتعليم وحرية الحركة وأمن المواطنين".
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو إن حالة الطوارئ فرضت لضمان السير الطبيعي للبلاد، أين وقعت عدة مسيرات احتجاجية الخميس شهد بعضها أعمال عنف.
وانضمت إلى احتجاجات العاملين في وسائل النقل منظمات اجتماعية ومن السكان الأصليين وطلاب جامعيين.
وقال مورينو من قصر كارونلديليت مقر الحكومة: "للحفاظ على أمن المواطنين وتفادي الفوضى، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني".
وجاء الإعلان في ظل احتجاجات المتظاهرين خاصةً في عاصمة الإكوادور ضد إلغاء دعم الوقود.
وقال الرئيس، يُمكن "المطالبة بالحقوق دون الإضرار بالأمور الرئيسية لتقدم البلاد وتوفير الوظائف والتعليم وحرية الحركة وأمن المواطنين".
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو إن حالة الطوارئ فرضت لضمان السير الطبيعي للبلاد، أين وقعت عدة مسيرات احتجاجية الخميس شهد بعضها أعمال عنف.
وانضمت إلى احتجاجات العاملين في وسائل النقل منظمات اجتماعية ومن السكان الأصليين وطلاب جامعيين.
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