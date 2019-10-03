أمينة تعد نهال بمفاجأة بعد مقلب "مصطفى أبو تورتة"





وعدت المطربة الشعبية أمينة، الفتاة نهال الخطيبة السابقة للشاب "مصطفى أبو تورته"، التي تنقالت وسائل التواصل الاجتماعي قصته بعد المقلب الذي نفذه في خطيبته السابقة.





ونشرت أمينة، صورة للشاب والفتاة خلال مراسم الخطوبة التي لم تتم قائلة، "البنت القمر دى أبو تورته يا نهال مايستهلكيش ارفعى راسك لأنك الكسبانة".





وأضافت: "الحمد لله ربنا كشفه قبل ماتجيبى عيل ولا اتنين.. وبرضه هيسيبك لسبب تافه.. فرحك اللى جاى عندى.. ياريت تعرفوها".





تصريحات "أبو تورتة"





كان مصطفى أحمد الشهير بـ"مصطفى أبو تورته" قال في تصريحاته أن زوج والدتها هو سبب الأزمة، حيث قال: "طلبوا مني أن أقوم بتلبس الشبكة لنهال أولا، ثم المغادرة، فكان ردي أننا لم ننقطع من بعضنا، ومن الممكن أقوم بتلبيس الشبكة في المنزل، عندما أطمئن على خالي، ورفض زوج والدتها الأمر، قائلًا: "امشي روح شوف خالك ومالكش دعوة بيها إحنا هنروحها بطرقتنا"، فاستغربت من رد فعله المفاجئ، وقلت لأسرتي لا يمكن أن نتجاهل كلام الأكبر سنًا، وكانت هناك محاولات من أسرتي لحل المشكلة وقتها".





قصة نهال وأبو تورتة

جدير بالذكر أنه ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة مصطفى أبو تورته خطيب الفتاة الذي تركها فجأة هو وأسرته فى قاعة الحفلات دون إتمام الخطبة زاعمًا أن خاله مريض، واتهمته خطيبته هو وأهله بسرقة تورتة الحفل قبل المغادرة، أصبح تريند وحديث السوشيل ميديا، طالب بعض النشطاء ضرورة أن ترتبط التورتة بالقائمة الزوجية كنوع من أنواع السخرية مما حدث.











