مصرع شابًا في مشاجرة بالشرقية

تلقى العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، يفيد بوصول "محمد أ. س." 17 سنة لمستشفى الإبراهيمية العام، جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعي بالجسم، أودى بحياته.





وبالتعامل مع البلاغ المذكور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى وبالتحري وبأجراء التحقيقات تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشخص آخر تعدى عليه بسلاح أبيض.





وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإبراهيمية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجارى ضبط المتهم من قبل وحدة مباحث الإبراهيمية.





وكان قد أصيب 3 أشخاص بأعيرة نارية، بقرية "شبرا النخلة" التابعة لدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، علي يد أحد أبناء عمومتهم بسبب خلافات الجيرة، وتم نقلهم المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وقد تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بأعيرة نارية، علي يد أحد أبناء عمومتهم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي.



