مصر تشارك في مؤتمر بوخارست للحفاظ على التراث

قدم الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الأثار تقريراً مفصلاً إلي وزير الآثار، يتضمن نتائج المؤتمر الدولى لحماية التراث الثقافي والطبيعي المهدد الذي حضره فى بمدينة بوخارست برومانيا.





ومشاركة مصر في المؤتمر جاءت ضمن 20 دولة هى أرمينيا، أذربيجان ، أستراليا، بلجيكا، شيلي، ساحل العاج، الدنمارك، مصر، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا ، كينيا، ليتوانيا ، ناميبيا، نيجيريا، رومانيا، صربيا، الولايات المتحدة الامريكية، أوزبكستان ،رومانيا، بالإضافة إلى خبراء منظمة اليونسكو.





وخلال مشاركته عرض رئيس القطاع جهود الحكومة المصرية لإنقاذ موقع أبو مينا وتصحيح أوضاعه، لرفعه عن قائمة التراث العالمى المهدد، والمشاكل التى تواجه الموقع والدراسات التى تضمنت الحلول التي وضعت والجار تنفيذها لحماية الموقع الذى تبلغ مساحته 4200000 متر مربع.



