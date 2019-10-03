"الجوازات" تكشف إجراءات الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات المتبعة في حالة تغيّب العمالة المنزلية عن العمل.

وتلقت "مديرية الجوازات"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استفسارًا بشأن تجاوز أحد العمال الـ15 يومًا، فما طريقة الإبلاغ عنه؟، علمًا بأنه من العمالة المنزلية، وما مدى إمكانية التراجع عن البلاغ؟.

وردَّت المديرية، بأنه يمكن لصاحب العمل إجراء بلاغ التغيّب (تسجيل الهروب) آليًا، في حالة التحقق من الشروط اللازمة، وتشمل أن تكون الإقامة سارية المفعول، ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول، وألا تكون قد صدرت للعامل تأشيرة دخول نهائي.

وأوضحت «مديرية الجوازات»، أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيّب من أبشر، وإنما بمراجعة الوافد لإدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وإذا تجاوز البلاغ 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًا، ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.