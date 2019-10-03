انتفاضة الشعب.. الشباب الإيراني يتحدى صناديد النظام ويقيمون بنشاطات لقادة المقاومة (تقرير)

تحد واضح



ظروف أمنية مشددة







آمول – جسر مشاة «امام زاده عبدالله» معقل الانتفاضة رقم 366- لصق صورة لمريم رجوي – اکتوبر 2019



الأهواز – طريق معلم السريع- معقل الانتفاضة رقم 701 – المجاهد الشهيد مهدي كهوايي - لصق صورة لمريم رجوي – اکتوبر 2019

يزد – شارع فيضيه - معقل الانتفاضة رقم 933 – لصق صورة لمريم رجوي – اکتوبر 2019





شيراز – الطريق الخارجي للمدينة - معقل الانتفاضة رقم 400 – لصق صورة لمسعود رجوي – اکتوبر 2019





لا تزال معاقل الانتفاضة في إيران، تشتعل بالأعمال الاحتجاجية، التي يبدع فيها الشباب الإيراني، فهي لم تنحصر فقط في الخروج للشوارع والتظاهرات العلانية، إذ تتخذ العديد من الأوجه، من بينها رفع الروح المعنوية الداخلية من خلال تذكر قادة المقاومة الإيرانية، ولو كان من خلل رفع صورهم على حوائط الشوارع، وكتابة الشعارات المختلفة التي تندد بحكم الملالي.وفي تحد واضح لنظام الملالي، قام شباب معاقل الانتفاضة، بجولة جديدة ضمن تمردهم على الحكم، برفع صور قادة مقاومة الشعب الإيراني، "مسعود و مريم رجوي"، ضد نظام الملالي، وأغرقت الصور العاصمة طهران، ومدن شيراز، والأهواز، وآمول، ويزد.وجاء ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في إيران في أول شهر «مهر» الإيراني، فيما قام أعضاء معاقل الانتفاضة بتحقيق هذه النشاطات الجريئة والمخاطرة بأرواحهم، رغم الظروف الأمنية المشددة التي فرضها النظام الحاكم.وفيما يلي جانب من توثيق نشاطات معاقل الانتفاضة :-طهران – جسر مشاة آزمايش – معقل الانتفاضة رقم 530 – لصق صورة لمريم رجوي – اکتوبر 2019