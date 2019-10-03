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عاجل... ارتفاع عدد ضحايا العراق إلى 31 قتيلا والمصابين إلى 1188

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:08 م
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عاجل... ارتفاع عدد ضحايا العراق إلى 31 قتيلا والمصابين إلى 1188
احتجاجات العراق
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وكالات
 
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أخذ عدد ضحايا المظاهرات في عموم العراق، اليوم الخميس، في الأرتفاع إلى 31 قتيلا، والمصابين إلى 1188 شخصا.

وقال مصدر من مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، ارتفع عدد الوفيات إلى 31 والإصابات إلى 1188 ، بين مدنيين ورجال أمن، في عموم العراق.

هذا وأفيد في وقت سابق، بأن عدد الموقوفين الكلي 257 شخصا، والمفرج عنهم 209 آخرين.

كما أفاد مراسل، بتجدد التظاهرات بأعداد قليلة رغم حظر التجوال في بعض المناطق وسط بغداد.

وكان قد أفاد المراسل في بغداد، يوم أمس الأربعاء، بأن السلطات العراقية قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء الماضي، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات، التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.

وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".

جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.

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