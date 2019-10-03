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اسعار البنزين الجديدة اليوم.. ننشر نص الجريدة الرسمية بقرار التخفيض

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:11 م
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اسعار البنزين الجديدة اليوم.. ننشر نص الجريدة الرسمية بقرار التخفيض
بنزين - صورة أرشيفية
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قامت الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر بنشر اسعار البنزين الجديدة، بعد إعلان تخفيض اسعار البنزين، حيث أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم بيانًا رسميًا بتخفيض اسعار البنزين في مصر بقيمة 25 قرشًا، ونستعرض معكم اسعار البنزين الجديدة في مصر موعد تطبيقها، ونص الجريدة الرسمية بقرار تخفيض اسعار البنزين.

أولًا.. اسعار البنزين الجديدة اليوم

سعر بنزين 80 ، 6.5 جنيه للتر الوحد بعد قرار التخفيض.

سعر بنزين 92، 7.75 جنيه للتر الوحد بعد قرار التخفيض.

سعر بنزين 95، 8.75 جنيه للتر الوحد بعد قرار التخفيض.

سعر المازوت للاستخدامات الصناعية الجديد 4250 جنيهًا للطن الواحد بعد قرار التخفيض.

ثانيًا.. أسباب تخفيض اسعار البنزين اليوم في مصر

اسعار البنزين الجديدة اليوم.. ننشر نص الجريدة الرسمية بقرار التخفيض

انخفض اسعار البنزين اليوم في مصر بعد تراجع سعر برميل برنت فى الأسواق العالمية خلال الفترة شهر 6 إلى شهر 9 من العام الحالي، ليبلغ فى متوسط سعر برميل برنت 62 دولار أمريكي، وأيضًا انخفض اسعار البنزين اليوم بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في متوسط 16 جنيه مقابل 1 دولار.

ثالثُا.. موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة

اسعار البنزين الجديدة اليوم.. ننشر نص الجريدة الرسمية بقرار التخفيض

تطبق اسعار البنزين الجديدة في مصر بداية من غدًا الجمعة 4-10-2019 في تمام الساعة 12 صباحًا.

رابعًا.. نص الجريدة الرسمية عن أسعار البنزين الجديدة في مصر

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