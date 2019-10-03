اسعار البنزين الجديدة اليوم.. ننشر نص الجريدة الرسمية بقرار التخفيض
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:11 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
قامت الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر بنشر اسعار البنزين الجديدة، بعد إعلان تخفيض اسعار البنزين، حيث أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم بيانًا رسميًا بتخفيض اسعار البنزين في مصر بقيمة 25 قرشًا، ونستعرض معكم اسعار البنزين الجديدة في مصر موعد تطبيقها، ونص الجريدة الرسمية بقرار تخفيض اسعار البنزين.
أولًا.. اسعار البنزين الجديدة اليوم
سعر بنزين 80 ، 6.5 جنيه للتر الوحد بعد قرار التخفيض.
سعر بنزين 92، 7.75 جنيه للتر الوحد بعد قرار التخفيض.
سعر بنزين 95، 8.75 جنيه للتر الوحد بعد قرار التخفيض.
سعر المازوت للاستخدامات الصناعية الجديد 4250 جنيهًا للطن الواحد بعد قرار التخفيض.
ثانيًا.. أسباب تخفيض اسعار البنزين اليوم في مصر
انخفض اسعار البنزين اليوم في مصر بعد تراجع سعر برميل برنت فى الأسواق العالمية خلال الفترة شهر 6 إلى شهر 9 من العام الحالي، ليبلغ فى متوسط سعر برميل برنت 62 دولار أمريكي، وأيضًا انخفض اسعار البنزين اليوم بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في متوسط 16 جنيه مقابل 1 دولار.
ثالثُا.. موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة
تطبق اسعار البنزين الجديدة في مصر بداية من غدًا الجمعة 4-10-2019 في تمام الساعة 12 صباحًا.
رابعًا.. نص الجريدة الرسمية عن أسعار البنزين الجديدة في مصر
Advertisements
- ماذا يعنى ربط أسعار بنزين 95 بالأسعار العالمية للخام؟
- لماذا لم يتم تخفيض سعر بنزين 95 رغم ربطه بالسعر العالمي؟.. خبراء يجيبون
- رحلة صعود أسعار البنزين منذ فبراير 2016 حتى اليوم
- عاجل.. الحكومة تعلن رسميًا تحريك أسعار الوقود
- اسعار البنزين الجديدة في مصر بعد إعلان لجنة التسعير.. وأسباب عدم تخفيض سعر السولار
- أول تعليق من "تموين الإسكندرية" على قرار خفض أسعار البنزين
- سعر السولار فى مصر بعد تخفيض اسعار البنزين
- اعرف اسعار البنزين الجديدة الآن في مصر.. وتطبيقها في هذا الموعد
- تموين البحر الأحمر: لجان على محطات الوقود لبدء تطبيق قرار خفض أسعار البنزين
- "خفض أسعار المحروقات 25 قرشا".. الأسباب والجهة المسؤولة عن التعديل (أعرف التفاصيل)
المزيد عن: موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة لجنة التسعير التلقائى سعر بنزين 95 سعر بنزين 92 سعر بنزين 80 سعر المازوت سعر البنزين الان سعر البنزين المواد البترولية الجريدة الرسمية اسعار البنزين اليوم في مصر اسعار البنزين الجديدة اسعار البنزين اسباب انخفاض اسعار البنزينتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر