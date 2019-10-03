اسعار البنزين الجديدة اليوم.. ننشر نص الجريدة الرسمية بقرار التخفيض

قامت الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 4 أكتوبر بنشر اسعار البنزين الجديدة ، بعد إعلان تخفيض اسعار البنزين ، حيث أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم بيانًا رسميًا بتخفيض اسعار البنزين في مصر بقيمة 25 قرشًا ، ونستعرض معكم اسعار البنزين الجديدة في مصر موعد تطبيقها، ونص الجريدة الرسمية بقرار تخفيض اسعار البنزين .





أولًا.. اسعار البنزين الجديدة اليوم





سعر بنزين 80 ، 6.5 جنيه للتر الوحد بعد قرار التخفيض.

سعر بنزين 92 ، 7.75 جنيه للتر الوحد بعد قرار التخفيض .

سعر بنزين 95 ، 8.75 جنيه للتر الوحد بعد قرار التخفيض .

سعر المازوت للاستخدامات الصناعية الجديد 4250 جنيهًا للطن الواحد بعد قرار التخفيض .

ثانيًا.. أسباب تخفيض اسعار البنزين اليوم في مصر



انخفض اسعار البنزين اليوم في مصر بعد تراجع سعر برميل برنت فى الأسواق العالمية خلال الفترة شهر 6 إلى شهر 9 من العام الحالي، ليبلغ فى متوسط سعر برميل برنت 62 دولار أمريكي، وأيضًا انخفض اسعار البنزين اليوم بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في متوسط 16 جنيه مقابل 1 دولار.





ثالثُا.. موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة







تطبق اسعار البنزين الجديدة في مصر بداية من غدًا الجمعة 4-10-2019 في تمام الساعة 12 صباحًا.





رابعًا.. نص الجريدة الرسمية عن أسعار البنزين الجديدة في مصر