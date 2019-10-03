زاهي حواس: الرئيس السيسي ابن مصر البار الذي أنقذها من الانهيار (فيديو)

قال العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، إن أبو الهول يوجه رسالة عن مصر للعالم كله، متابعًا: "بصوا لتاريخ مصر على مر العصور، منذ 5 آلاف عام حتى الآن، بنلاقي إن مصر مرت بفترات اضمحلال واستعمار كان من الممكن أن تدمر أي دولة في الدنيا".





وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لولا أن أنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بعد عام 2011 لانهارت مصر وأصبحت مثل العراق، مستكملًا: "الإله حورس الملك القوي هو الذي أنقذ مصر، ولولاه ما كان هناك مصر".





وأشار العالم الأثري، إلى أنه كان هناك أشياء خطيرة في الشارع المصري في فترة حكم الإخوان، مستكملًا: "كنت بقول دايمًا إن مصر مش هتنهار، وهييجي ابن من أبناء مصر البارين وسينقذها، وبالفعل أتى الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأوضح وزير الآثار الأسبق، أن رسالة أبو الهول هي: "مصر دي عظيمة مهما يحصلنا إحنا أقوياء، لأن مصر أعظم وأجمل بلد في الدنيا".







