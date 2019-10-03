زاهي حواس: الرئيس السيسي ابن مصر البار الذي أنقذها من الانهيار (فيديو)
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:14 م
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أمنية فوزي
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قال العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، إن أبو الهول يوجه رسالة عن مصر للعالم كله، متابعًا: "بصوا لتاريخ مصر على مر العصور، منذ 5 آلاف عام حتى الآن، بنلاقي إن مصر مرت بفترات اضمحلال واستعمار كان من الممكن أن تدمر أي دولة في الدنيا".
وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لولا أن أنقذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بعد عام 2011 لانهارت مصر وأصبحت مثل العراق، مستكملًا: "الإله حورس الملك القوي هو الذي أنقذ مصر، ولولاه ما كان هناك مصر".
وأشار العالم الأثري، إلى أنه كان هناك أشياء خطيرة في الشارع المصري في فترة حكم الإخوان، مستكملًا: "كنت بقول دايمًا إن مصر مش هتنهار، وهييجي ابن من أبناء مصر البارين وسينقذها، وبالفعل أتى الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأوضح وزير الآثار الأسبق، أن رسالة أبو الهول هي: "مصر دي عظيمة مهما يحصلنا إحنا أقوياء، لأن مصر أعظم وأجمل بلد في الدنيا".
وكان قد أشاد العالم زاهي حواس، بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إنه كان لديه "كاريزما" عالية، وكان لديه شموخ.
وأضاف "حواس"، الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان عبقريًا، وكان يفعل كل شيء من أجل مصر، مستكملًا: "كنت واقف بشرح لديفيد روكفيلر، رجل البنوك العالمي الأمريكاني، أمام الهرم، لقيت السادات أمامي اترعشت"، مستطردًا: "السادات قال لديفيد أنا سعيد إنك جيت هنا تاخد دوش حضاري قبل ما نتقابل بليل على العشا"، معلقًا: "صفقت للسادات وقتها"، مؤكدًا أن الرئيس السادات كان أسطورة، وكان رجلًا عظيمًا.
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