الدفاع التركية: أنقرة تهدد بوقف العمل مع واشنطن في "المنطقة العازلة" بسوريا
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:02 م
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وكالات
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أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع خلوصي أكار، أبلغ نظيره الأمريكي مارك إسبر، "هاتفيا" بأن أنقرة مصممة على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة "المنطقة العازلة" في شمال شرق سوريا، إذا تلكأت واشنطن في هذا الأمر.
وتابعت الوزارة في بيان، أن أكار أبلغ وزير الدفاع الأمريكي بأن تركيا تسعى لإقامة "منطقة آمنة" بعمق نحو 30 كيلومترا في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات، ودعا الولايات المتحدة لوقف دعمها تماما لوحدات حماية الشعب الكردية.
وكان مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، قد قال الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تعطل تنفيذ اتفاق لإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا.
وأوضح أوغلو، أن نهج الولايات المتحدة في اتفاق المنطقة الآمنة غير مرض، مضيفا أن الخطوات، التي اتخذتها شكلية فحسب، ونحن نرى أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة تعطيل، وتحاول حمل تركيا على الاعتياد على عملية التعطيل هذه.
وقال الوزير، إن نهج الولايات المتحدة حتى الآن يخدم وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا أكثر مما يخدم تركيا.
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