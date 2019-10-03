"سقفة" تقتنص مليونها الأول بعد طرحها بـ 5 أيام (فيديو)

حققت "سقفة" الأغنية الختامية لمهرجان الجونة حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.

اقتنصت أغنية "سقفة" الأغنية الختامية لمهرجان الجونة السينمائي المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب، فور طرحها قبل أن تفقد مركزها لصالح فيديوهات أخرى.

وتقول كلمات الأغنية:





من بعد ما قلبنا دق ٣ دقات





‎ومن بعد ما شرفتونا وخدنا اجازة





‎دي أحلي اوقات





‎مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم





‎والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض





‎ومهما يكون





وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة





‎مين قال التالتة تبقى تابتة





‎لسه أحلي سنين قدام





‎وسقفة سقفة سقفة





‎واقفين مع بعض أحلي واقفة





‎والدنيا علينا شاهدة شايفة





‎حلمنا اتحول افلام





‎على حب الفن بنتجمع مع بعض





‎باليل دي نجوم في السما ونجوم موجود زيها عالارض





‎من حلم صغير دي الدنيا شافتنا





‎دي السما سقفنا والجونة ارضنا عالبحر دي لمتنا





‎وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة





‎مين قال التالتة تبقى تابتة





‎لسه أحلي سنين قدام





‎وسقفة سقفة سقفة





‎واقفين مع بعض أحلي واقفة





‎والدنيا علينا شاهدة شايفة





‎حلمنا اتحول افلام





‎طب ثانية ثانية واحدة





‎مع بعض نغني تبقى أحلي





‎هنقولها وللسنة اللي جاية





‎حلمنا اتحول أفلام