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وزير النقل ينفي فرض رسوم على الطرق

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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وزير النقل ينفي فرض رسوم على الطرق
وزير النقل السعودي نبيل العامودي
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الفجر السعودي
 
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نفى وزير النقل السعودي، الدكتور نبيل العامودي، فرض رسوم على الطرق قبل العام 2020م.، قائلا: "مسألة الطرق الخاضعة للرسوم، هي فكرة رهن الدراسة من اللجنة الإشرافية المسؤولة عن قطاع النقل.


وأضاف الوزير، في مداخلة لقناة "الإخبارية"، أن الفكرة التي ما زالت تحت الدراسة (..) حددنا لذلك من أربعة لستة طرق بعضها قائم، والآخر يحتاج إلى البناء، والأمر كله رهن الدراسة، من قبل اللجنة المعنية»، مؤكدًا أنه في حال الانتهاء من الدراسة تعرض الموافقة عليها من قبل الجهات العليا.

وشدد العامودي على أن الطرق الخاضعة للدراسة هي الطرق التي تحت إشراف وزارة النقل، مشيرًا إلى أهمية مشروع إنتاج الحافلات المحلية؛ لأن أهداف هيئة النقل هي تطوير النقل العام في المدن الرئيسة بالنقل بالحافلات والتي حال زيادتها في المملكة يجب التفكير بشكل جدي في توطين جزء من تلك الصناعة حتى يستفيد الاقتصاد المحلي، متابعًا: «إننا في طور الدراسة المبدئية لهذه الفكرة».

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