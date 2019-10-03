برشلونة يوضح حقيقة الاستغناء عن "ديمبلي".. وآخر المستجدات بشأن صفقة "نيمار"

تحدث جوردي كاردونر، نائب رئيس برشلونة، عن موقف نادي برشلونة من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلافا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فشل حسم الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الماضي.





وصرح "كاردونر" لـ"موندو ديبورتيفو" قائلا: " برشلونة دائمًا يريد الأفضل ونيمار يمتلك شخصية رائعة وعلاقة قوية مع اللاعبين ولكننا لا نستطيع التعاقد معه دون التخلي عن بعض اللاعبين كما أنّ باريس لم يكن يرغب في بيعه".





أما عن "ديمبلي" أكد أنه لاعب موهوب ويحظي بدعم ومساندة كبيرة من زملائه، مؤكدًا أنه يمتلك طريقة رائعة في اللاعب، وأن الإدارة لا تفكر في الاستغناء عنه خلال الفترة المقبلة.





كما أشاد بالفرنسي "جريزمان" حيث قال: " جريزمان لاعب كبير وبدايته مميزة مع برشلونة ولكنه بحاجة للتأقلم ولا يوجد أزمة بينه وبين ليونيل ميسي لأن الأخير يقدر قيمة الصداقة ويحترم زملائه داخل الملعب".





وأعلن "كاردونر" نيته الترشح لرئاسة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.



