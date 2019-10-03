أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلب هذه الصفقة ويهدد نجم البرسا بالرحيل والصفقة المدوية تقترب و3 صدمات تضرب الفريق الكتالوني

شهد نادي برشلونة اليوم الخميس 3 - 10 - 2019 العديد من الاخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها كواليس الخلاف بين ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ثنائي الفريق.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 3 - 10-2019:





ميسي يكشف حقيقة خلافه مع جريزمان.. ويطلق رسائل نارية





كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين زميله الفرنسي أنطوان جريزمان كما تردد مؤخرًا في وسائل الصحافة والإعلام الإسبانية.





وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام الأرجنتينية: "بالطبع ليس لدينا أي مشكلة مع جريزمان، هناك علاقة جيدة بين الجميع داخل غرفة خلع الملابس، ونحن متحدون".





وأوضح ميسي أيضا أنه ليس هناك نزاع بين اللاعبين وإدارة برشلونة، رغم التصريحات الأخيرة لمدافع الفريق، جيراد بيكيه، التي أكد فيها أن الإدارة تستغل الإعلام من أجل إثارة الجدل بين لاعبي الفريق.





وأكد ميسي أن فريق برشلونة يتمتع بحالة جيدة في الوقت الراهن وأنه من المهم أن يتم التحدث عن الانتصار الذي حققه على انتر ميلان الإيطالي مساء أمس الأربعاء في ثاني جوالات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفوز الأخير للفريق في الدوري الإسباني "الليجا" على خيتافي.





وأكمل ميسي قائلا: "يتبقى لنا إشبيلية لكي ننهي الأمور على نحو جيد قبل التوقف الدولي ومن أجل ألا تنفجر الأزمات التي تظهر دائما عندما لا يكون هناك كرة قدم".





يذكر أن ميسي كان مفتاح فوز برشلونة أمس 2 / 1 على ضيفه انتر ميلان، بعد أن صنع هدف التقدم الذي سجله المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.





وأردف النجم الأرجنتيني قائلا: "اللحظة التي كنا نمر بها لم تكن الأفضل، وكنا نحتاج إلى هذا الانتصار ونأمل الآن في الصعود إلى أعلى، نتمنى أن تستمر هذه الديناميكية، البداية كانت صعبة ولكن بعد هذا نتمنى أن ننطلق إلى الأمام".





برشلونة يتلقي أنباء سارة قبل مواجهة إشبيلية





تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة الاسباني أنباء سارة، وذلك بعد انتظام اللاعب إنسو فاتي في تدريبات الفريق استعدادا لمباراة إشبيلية، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.





وكان أنسو فاتي تغيب عن مباريات الفريق الاخيرة بعد تعرضه لإصابة قوية.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أنسو فاتي تعافى تمامًا من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة اليمنى، وشارك في تدريبات الفريق بالكامل.





وينتظر ارنستو فالفيردي مدرب الفريق حصول اللاعب الشاب على التصريح الطبي، الذي يمكنه من المشاركة أمام إشبيلية على ملعب كامب نو.





وحقق البارسا فوزا مهما على إنتر ميلان الإيطالي أمس الأربعاء في الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال بهدفين مقابل هدف، سجلهما الأوروجوياني لويس سواريز.





مفاجأة.. نجم برشلونة يدخل القائمة السوداء بأمر ميسي





دخل نجم نادي برشلونة القائمة السوداء للفريق الكتالوني في الفترة الحالية، وأصبح مهددًا بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تراجع مستواه بشكل كبير بالموسم الحالي.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة غير راض عن أداء زميله بالفريق سيرجيو بوسكيتس وطلب من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو ضرورة التخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال استمرار تراجع مستواه.





وأشار موقع "الدون بالون" الاسباني أن ارنستو فالفيردي يؤيد رأي ليونيل ميسي ويري أن بوسكيتس تراجع فنيًا وبدنيًا في الفترة الأخيرة، ولم يعد مفيدًا للفريق الكتالوني، وأصبح غير قادر على العطاء.





واوضح الموقع الاسباني أن ميسي وفالفيردي يروا أن "بوسكيتس" لم يقدم المستوي المنتظر منه في المباريات الماضية، ولم يعد بنفس مستواه السابق، ويري الثنائي أن الأفضل ضرورة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والتعاقد مع بديل مميز لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.





برشلونة في ورطة.. 3 نجوم يغيبون أمام إشبيلية





يواجه نادي برشلونة أزمة كبيرة قبل مواجهة إشبيلية يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني لموسم 2019 - 2020.





وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة يخوض مباراة إشبيلية القادمة وسط العديد من الغيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف.





وأشارت التقارير أن جوردي ألبا الظهير الايسر للفريق لن يستطيع اللحاق بمباراة إشبيلية بسبب الإصابة، وسيكون فالفيردي مضطر للاعتماد على سيميدو في مركز الظهير الإيسر كما فعل يوم أمام إنتر ميلان مع منح سيرجي روبيرتو فرصة المشاركة في الجانب الأيمن





وكان "ألبا" قد تعرض للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويغيب عن مباريات الفريق الكتالوني منذ ذلك التاريخ.





ويفقد برشلونة جهود كليمنت لينجليت في مباراة إشبيلية للإيقاف بعد طرده في مباراة خيتافي، وسيكون فالفيردي مضطر للاعتماد على توديبو بجوار بيكيه في الخط الدفاعي لتعويض غياب لينجليت.





ويغيب عن برشلونة أيضًا اللاعب الشاب انسو فاتي بسبب الإصابة حيث لم يشارك اللاعب في التدريبات حتي الآن، وغاب عن المباريات الأخيرة للفريق الكتالوني.





على طريقة واندا إيكاردي.. زوجة نجم برشلونة تفتح النار على فالفيردي





تضامنت زوجة نجم برشلونة الإسبانى مع زوجها بعدما لم يشارك مع فريقه أمس فى اللقاء الذى جمع بين برشلونة وانتر ميلان الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا والتى انتهت بفوز البارسا بهدفين لهدف سجل للبارسا لويس سواريز وللانتر لاوتارو مارتينيز.





ونشرت راكيل زوجة إيفان راكيتيتش مقالًا بصحيفة "كادينا سير" كان عنوانه "لا يمكنك معاملة لاعب أساسيًا بشكل أسوأ من هذا" عبر حسابها على (إنستجرام)"، وعلقت عليه : "وحتى ذلك الحين، لا يستسلم إيفان راكيتيتش".





وكتبت راكيل : "إنه مثال على الاتساق والعمل الجاد والاحتراف، ولهذا السبب أحبه، أنت عظيم ولا يمكن لأحد أن يغيرك".





يذكر أن راكيتيتش أصبح هناك نشامل بينه وبين أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة بسبب قلة المشاركة، وفى مباراة الأمس امام انتر دفع المدرب باللاعب فيدال ولم يدفع براكيتيتش لتستمر الأزمة التى بينه وبين فالفيردى.





برشلونة يتحرك لحسم صفقة نارية





أصبح نادي برشلونة الاسباني على أعتاب حسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق في الموسم الحالي، والنقص العددي في بعض المراكز بالفريق الكتالوني.





وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة الاسباني ينوي التحرك بشكل رسمي لحسم التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب مع فريق انتر ميلان بشكل لافت للأنظار بالموسم الحالي.





وكان "لاوتارو مارتينيز" قد سجل هدفًا في شباك برشلونة خلال مباراة الفريقين أمس الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1.





تألق "مارتينيز" رفقة الانتر دفع إدارة برشلونة للتفكير بجدية في الدخول في مفاوضات مع النادي الإيطالي خلال الفترة القادمة من أجل حسم التعاقد معه.





فالفيردي يُجهز مفاجأة في قائمة برشلونة أمام إشبيلية





يجهز ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، لضم لاعب جديد لقائمة الفريق الكتالوني في المباراة القادمة، أمام إشبيلية في الدوري الاسباني.





وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ارنستو فالفيردي ينوي استدعاء رونالد آراوخو لاعب الرديف بالنادي الكتالوني، لقائمة الفريق في مباراة إشبيلية بالجولة القادمة من الدوري الاسباني، حيث تدرب اللاعب مع الفريق الأول اليوم وأصبح قريبًا من الظهور في لقاء الفريق الأندلسي.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أن أرقام اللاعب الشاب تؤهله للتواجد ضمن قائمة فالفيردي لمواجهة إشبيلية مساء الأحد في كامب نو، وذلك لتعويض إيقاف كليمنت لونجليه بسبب الطرد أمام خيتافي، بالإضافة لاستمرار غياب صامويل أومتيتي للإصابة.





يذكر أن برشلونة تغلب علي فريق إنتر ميلان الإيطالي أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





بأمر ميسي.. برشلونة يتحرك لحسم الصفقة الكبري





أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن برشلونة يفكر في ضم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان وذلك بناءً على رغبة ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.





وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ22 عاما على رادار برشلونة وأن وكيل أعماله فتح بالفعل باب المفاوضات لضمه وذلك حين صرح في سبتمبر الماضي قائلا:"سيكون أمرا رائعا أن يتمكن لوتارو من اللعب مع ميسي في البارسا".





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميسي قائد ونجم برشلونة مستعد للتدخل من أجل الضغط لقدوم مواطنه الذي دافع بالفعل عن قميص المنتخب الأرجنتيني.





وأشارت الصحيفة الإيطالية أن لوتارو سيكون ضمن تشكيلة إنتر ميلان الذي سيحل ضيفا على ملعب كامب نو في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكان وكيل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي علق مؤخرًا على ما أثير بشأن مفاوضات برشلونة الإسباني مع لاعبه للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث قال:"اللاعب يفكر في الإنتر فقط، إنه سعيد في الإنتر ولديه أحلام كبيرة، اتصلَ به كونتي ليخبره كيف يعمل وأنه سيعتمد عليه وأنه سعيد للغاية لوجوده في الفريق".





وأضاف: "أكرر لاوتارو سيبقى في ميلانو، دعنا نختمها بنكتة: إذا أراد ميسي اللعب مع لاوتارو فعليه القدوم للإنتر، نأمل ذلك، سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة للنيراتزوري إن حدث ذلك (يضحك)".





برشلونة يخطط لضم هدف جوارديولا





وضعت إدارة ناي برشلونة الإسباني برئاسة بارتوميو، لاعبًا جديدًا ضمن اهتماماتها للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأوضحت بعض التقارير الصحفية صباح اليوم، أن الفريق الكتالوني يستهدف التعاقد مع البوسني عامر جوياك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو زغرب الكرواتي، خلال بداية العام الجديد.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن البلوجرانا سيواجه منافسة شرسة للحصول على خدمات اللاعب، من جانب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يرغب أيضًا في الظفر بإمكانياته.





وأكدت الصحيفة نفسها، أن النادي الكرواتي تلقى عروضا بالفعل، من بايرن ليفركوزن وشالكه في ألمانيا، ووست هام وساوثهامبتون وسيتي في إنجلترا، لكنه يتخذ أي قرارت بشأن مصيره حتى الأن.





ويأتي صراع الأندية للتعاقد مع اللاعب الشاب جوياك، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز للغاية خلال الفترة الماضية، علمًا بأن تعاقده مع زغرب، ينتهي بنهاية عام 2022.





برشلونة يصدم ريال مدريد





فاز فريق برشلونة الإسباني على إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا وتجاوز الرقم التاريخي لغريمه التقليدي ريال مدريد.





وواصل برشلونة سلسلة اللاهزيمة على ملعبه الكامب نو في دوري أبطال أوروبا التي استمرت لـ33 مباراة على التوالي حيث كانت آخر خسارة تلقاها أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة موسم 2012-2013.





وذكرت صحيفة "آس" أن برشلونة تجاوز رقم ريال مدريد الذي سجله خلال الفترة الممتدة ما بين 1975 إلى 1990، حيث لم يتعرض الفريق الملكي للهزيمة على ملعب سانتياجو برنابيو لـ32 مباراة متتالية.