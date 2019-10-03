محافظ البحيرة يفتتح معرضًا للمنسوجات اليدوية والنسيجية بدمنهور

افتتح اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، معرضًا لإنتاج الورش المقام بمركز الإبداع الفني بدمنهور بعنوان "شباب مصر الآمل" والذي ضم أركان للرسم الحر للأطفال والصلصال والبورتورية والكروشية والمنسوجات اليدوية واللوحات والأعمال الفنية التي جسدت البيئة البحراوية، بالإضافة إلى ركنًا خاصًا لمدرسة الأمل للصم والبكم ضم العديد من الأنشطة المتنوعة من المشغولات اليدوية والنسيجية.





جاء ذلك علي هامش احتفالية المركز بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الأستاذ أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب وسط الدلتا الثقافي، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والثقافة والتضامن وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة واللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير أمن البحيرة، والدكتورة نجوى خلف عضو مجلس النواب والأستاذ محمد خميس رئيس مدينة دمنهور.





حيث بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني الجمهوري ثم عرضًا لفيلما تسجيليًا عن انتصارات حرب أكتوبر، تم خلاله استعراض البطولات والأعمال العسكرية التي قامت بها قواتنا المسلحة للعبور من الهزيمة للنصر، ثم فقرات إنشاد ديني وفقرات غنائية متنوعة قدمها كورال مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وقصيدة شعرية قدمتها طالبة بالمدرسة.





وفي كلمته أكد محافظ البحيرة أننا ننعم ونفتخر بتضحيات قواتنا المسلحة وما حققته من انتصارات أزهلت العالم في حرب 73 أعادت لنا الشرف والعزة والكرامة والأرض المسلوبة، كما أكد على أننا يجب أن نستلهم روح أكتوبر لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يخوض حربًا واسعةً في التطوير والتنمية على كافة المجالات والقطاعات الخدمية.



